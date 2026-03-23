Тежак судар два камиона и два аута, има повријеђених

АТВ
23.03.2026
17:00
У мјесту Љепунице код Тузле, данас, 23. марта, у 12:50 дошло је до тешке саобраћајне несреће.
Ова информација је за портал "Радиосарајево.ба" потврђена из Оперативног центра Тузланског кантона.
"У несрећи су учествовала два путничка и два теретна возила. Повријеђена је једна особа која је превезена у УКЦ Тузла", саопштено је из МУП-а ТК.
На овој дионици саобраћај се одвија наизмјенично.
Возачима се савјетује опрез и да вожњу прилагоде условима на путу.
