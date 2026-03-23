Одузето оружје и муниција од два лица из Требиња и Гацка

АТВ

23.03.2026

14:14

Оружје и већа количина муниције одузети су од два лица из Требиња и Гацка.

Из Полицијске управе Требиње су саопштили да су у овом граду у петак, 20. марта, приликом контроле саобраћаја, пронашли војну пушку у аутомобилу "пасат" којим је управљало лице К. П, те је привремено одузели.

"Полицијски службеници су 20. марта 2026. године, у Требињу, приликом контроле саобраћаја, у путничком аутомобилу марке „VW Passat“ којим је управљало лице иницијала К.П. пронашли и привремено одузели једну војну пушку, наводе из ПУ Требиње.

Полиција у Гацку је прије два дана, у претресу кућа и помоћних објеката које користи лице О. В, пронашла и одузела 61 метак различитог калибра и оквир војничке аутоматске пушке.

"Полицијски службеници у Гацку су 21. марта 2026. године, извршили претресе породичних кућа и помоћних објеката које користи лице иницијала О.В. којом приликом су пронашли и привремено одузели 61 комад метака различитог калибра и један оквир од војничке аутоматске пушке", речено је из полиције.

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које је наредило да буду поднесени извјештаји о кривичним дјелима недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

