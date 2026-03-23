Епилог хаоса у Стоцу: Сукобило се око 300 особа, двоје ухапшено

23.03.2026

11:14

Лица В. Ч. /33/ и Н. Р. /42/ ухапшена су у Стоцу након сукоба у којем је учествовало 250 до 300 особа, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.

Према незваничним информацијама, на кружном току на прилазу Стоцу у суботу, 21. марта, исцртан је мурал посвећен Вуковару и хрватским симболима који је преко ноћи уништен, а јуче је на другом кружном току исписан мурал посвећен Сребреници.

Обрачун Хрвата и Бошњака у Стоцу, објављен и снимак

Након тога дошло је до физичког сукоба.

Портпарол кантоналног МУП-а Илијана Милош рекла је да је полиција јуче добила дојаву о нарушавању јавног реда и мира и да је након утврђивања околности и идентификацији учесника ухапсила ова два лица.

Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

Она је додала да у инциденту, који се догодио око 18.30 часова, није било повријеђених.

- Тренутно стање је под контролом и под надзором полиције, а полицијски службеници раде на утврђивању идентитета учесника нарушавања јавног реда и мира - навела је Милош.

Више из рубрике

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

Хроника

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

3 ч

1
Ухапшен Бањалучанин: "Мртав пијан" напао полицајца у кафићу

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: "Мртав пијан" напао полицајца у кафићу

3 ч

0
Обрачун Хрвата и Бошњака у Стоцу, објављен и снимак

Хроника

Обрачун Хрвата и Бошњака у Стоцу, објављен и снимак

6 ч

4
Драма у Сарајеву: Туча више особа испред кафића, чак се и пуцало?

Хроника

Драма у Сарајеву: Туча више особа испред кафића, чак се и пуцало?

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

33

Андрић за АТВ: Водимо рачуна о исправности опреме

13

27

Ко је прислушкивао Сијарта? Орбан наредио истрагу

13

25

Ковачевић: Српска није против смањења акциза, али мора се радити према Уставу и закону

12

55

Додик: У припреми нови модел подршке да се врати дио средстава од акциза на гориво

12

52

Вељко Пауновић открио зашто Александар Катаи и Јован Милошевић нису на списку

