Епилог хаоса у Стоцу: Сукобило се око 300 особа, двоје ухапшено

23.03.2026
11:14
Лица В. Ч. /33/ и Н. Р. /42/ ухапшена су у Стоцу након сукоба у којем је учествовало 250 до 300 особа, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.
Према незваничним информацијама, на кружном току на прилазу Стоцу у суботу, 21. марта, исцртан је мурал посвећен Вуковару и хрватским симболима који је преко ноћи уништен, а јуче је на другом кружном току исписан мурал посвећен Сребреници.
Обрачун Хрвата и Бошњака у Стоцу, објављен и снимак
Након тога дошло је до физичког сукоба.
Портпарол кантоналног МУП-а Илијана Милош рекла је да је полиција јуче добила дојаву о нарушавању јавног реда и мира и да је након утврђивања околности и идентификацији учесника ухапсила ова два лица.
БиХ
Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"
Она је додала да у инциденту, који се догодио око 18.30 часова, није било повријеђених.
- Тренутно стање је под контролом и под надзором полиције, а полицијски службеници раде на утврђивању идентитета учесника нарушавања јавног реда и мира - навела је Милош.
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
6 ч4
Хроника
15 ч1
