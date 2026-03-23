Обрачун Хрвата и Бошњака у Стоцу, објављен и снимак

23.03.2026
07:31
Коментари:4
Више десетина особа, највјеројатније Хрвата и Бошњака, сукобило се у недјељу навече у Стоцу, граду на југу Херцеговине, након што је протекле ноћи оштећен мурал посвећен Вуковару, док је на другој локацији истакнута ратна бошњачка застава и исписане друге поруке.
Мурал који су у суботу осликали хрватски младићи на кружном току на улазу у Столац као симбол сјећања на Вуковар, поливен је током протекле ноћи црном бојом, што је изазвало напетости у граду, наводе локални портали. На другом кружном току бошњачки младићи поставили су у недјељу ратну бошњачку заставу те су исписали поруку "Ово бити неће земља душманска".
Око 18.30 сати све је кулминирало физичким обрачуном више десетина особа. Полиција је брзо успоставила надзор, а у помоћ локалној полицији стигле су колеге из Чапљине и Мостара. Из МУП-а Херцеговачко-неретванске жупаније нису могли потврдити медијске наводе да је у сукобу било повријеђених или ухапшених особа.
У Стоцу су распоређене бројне полицијске снаге.
