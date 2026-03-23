Драма у Њујорку: Судар авиона и возила на писти, затворен аеродром

Аутор:

АТВ

23.03.2026

07:14

Фото: Tanjug / AP / Ryan Murphy

Регионални авион компаније "Air Canada Express" сударио се с возилом на писти приликом слијетања на њујоршки аеродром "LaGuardia" у понедјељак навече.

Према подацима странице за праћење летова "Flightradar24", у инциденту је довео до затварања аеродрома.

Авион типа CRJ-900, који је долазио из Монтреала, ударио је у возило брзином од око 39 km/h, наводи Flightradar24. Летјелицом је управљала компанија ЈJazz Aviation, регионални партнер Air Canada.

Америчка Савезна управа за авијацију (ФАА) издала је забрану полијетања за све авионе на аеродрому до 5:30 сати ујутро по локалном времену, према обавјештењу регулатора.

У обавјештењу ФАА наведено је да је разлог обуставе рада аеродрома хитна ситуација те да постоји велика вјероватноћа продужења мјере, без додатних детаља.

Према подацима с интернет странице аеродрома LaGuardia, долазни летови су преусмјерени на друге аеродроме или су враћени на полазне дестинације, преноси Кликс.

У засебном обавјештењу за пилоте, ФАА је навела да би аеродром могао остати затворен до 18 сати.

Ватрогасна служба Њу Јорка саопштила је да је реаговала на пријављени инцидент који укључује авион и возило на писти аеродрома LaGuardia, али није пружила додатне информације.

Медији наводе да нема повријеђених особа.

