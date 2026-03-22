Израел одобрио копнену операцију!

Начелник Генералштаба Израелских одбрамбених снага /ИДФ/ генерал-потпуковник Ејал Замир одобрио је планове за копнене операције против покрета Хезболах у Либану, саопштила је израелска војска.
"Операција против Хезболаха је дуготрајна и ми смо спремни за њу", цитирао је ИДФ Замира у објави на "Иксу".
Он је рекао да је операција против Хезболаха тек почела.
Почетком марта, Хезболах је наставио активне војне операције против Израела након атентата на иранског врховног вођу Алија Хамнеија.
Као одговор, израелска војска је покренула интензивне нападе на јужна предграђа Бејрута и десетине градова и насеља у јужном и источном Либану.
