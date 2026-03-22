Драма у шуми: Медвјед напао мушкарца

Танјуг

22.03.2026

19:50

Фото: Pixabay/frank3143

Један мушкарац тешко је повријеђен када га је напао медвјед у шуми у румунском округу Муреш, пренијели су данас локални медији.

Припадници хитне службе затекли су 58-годишњег човјека у свјесном стању и са повредама ногу и фрактуром лијеве руке, преноси Диги 24.

Повријеђени човјек пребачен је хеликоптером у болницу у граду Таргу Муреш.

Како се наводи, он је био сам у тренутку напада медвједа.

"Након медицинске процјене, утврђено је да жртва има вишеструке отворене повреде по ногама, као и отворену фрактуру лијеве руке", навели су лекари.

Он се налазио у свјесном стању и пребачен је у болницу.

