Драма у шуми: Медвјед напао мушкарца

22.03.2026
19:50
Један мушкарац тешко је повријеђен када га је напао медвјед у шуми у румунском округу Муреш, пренијели су данас локални медији.
Припадници хитне службе затекли су 58-годишњег човјека у свјесном стању и са повредама ногу и фрактуром лијеве руке, преноси Диги 24.
Повријеђени човјек пребачен је хеликоптером у болницу у граду Таргу Муреш.
Како се наводи, он је био сам у тренутку напада медвједа.
"Након медицинске процјене, утврђено је да жртва има вишеструке отворене повреде по ногама, као и отворену фрактуру лијеве руке", навели су лекари.
Он се налазио у свјесном стању и пребачен је у болницу.
