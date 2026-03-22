Због ЕЕС система колапси широм Европе, а шта ће тек бити од 10. априла

22.03.2026
ЕЕС систем је уведен постепено од октобра прошле године, а циљ му је дигитална замјена ручног печатирања пасоша за путнике ван ЕУ.
"Хладан март у Британији ријешила сам да замијеним шпанским сунцем. Слијетањем на аеродром Ланзароте преплавио ме осјећај смирености и одмор који сам дуго чекала могао је коначно да почне. Али умјесто брзог проласка кроз процедуре, прва три сата одмора провела сам чекајући у реду да бих изашла са долазног терминала! На хиљаде путника било је заглављено у огромним редовима због новог ЕЕС система. Питам се шта ли ће тек бити за Ускрс и у љетњој сезони кад је сад овако?", подијелила је искуство са путовања репортерка британског "Сана" у свом тексту.
Истиче да су се редови протезали дуж ходника и вијугали кроз цијели долазни терминал који води до ЕЕС регистрације.
"Иако сам прошла регистрацију по новом систему јер сам била у Литванији прије неколико мјесеци, од тога није било никакве користи. На аеродрому је било хаотично, без посебног реда, без било каквог особља које би дало информацију или савјетовало онима који су се регистровали да се директно упуте ка аутоматским пасошким контролама. Највише ме фрустрирало то што је само половина ЕЕС машина радила - написала је новинарка.
Каже када је коначно стигла до мјеста преседања аутобусом, водич из агенције преко које је путовала рекао је да никада није видио оваква кашњења и гужву на аеродрому.
Ово је једна у мору прича са путовања и о новом ЕЕС систему који тестира наше границе стрпљења до максимума, а ово би могло да постане и нова стварност путовања од 10. априла и његове потпуне имплементације.
Подсјетимо, ЕЕС систем уласка и изласка из земаља ЕУ, односно Шенгенске зоне, од тога датума радиће непрекидно, од 00 до 24 сата, а колапси су већ и сада када је систем активан по неколико сати дневно. Овај систем важи за све оне који нису грађани ЕУ.
Кад је ријеч о гужвама, најдужа чекања у Европи забиљежена су на аеродромима у:
Лисабону - до 7 сати
Женеви - 5-6 сати
Паризу ("Шарл де Гол") - више од 3 сата
Мадриду и Барселони - више од 3 сата
Систем уласка/изласка Европске уније (ЕЕС), који уводи биометријску контролу на границама, требало би да буде у потпуности примијењен у 29 земаља Шенгена од 10. априла. Он ће замијенити досадашње ручно печатирање пасоша дигиталним евидентирањем улазака и излазака путника који нису држављани ЕУ.
Систем се постепено уводи од 12. октобра прошле године и у првим мјесецима већ је обухватио око 17 милиона путника и више од 30 милиона прелазака границе. При томе је забиљежено више од 4.000 случајева прекорачења правила боравка од 90 дана у периоду од 180 дана, као и више покушаја злоупотребе идентитета.
До 10. марта у систем је укључено око 50 одсто путника ван ЕУ, што је значајан раст у односу на почетних 10 одсто, а очекује се да ће већ сљедећег мјесеца обухват бити потпун.
Ипак, поједине државе чланице и даље имају проблеме, попут неисправне опреме и гужви. Због тога је, на примјер, Португал увео апликацију за претходну регистрацију, која омогућава путницима да унесу податке и до 72 сата прије путовања.
Из тог разлога, дуги редови на граничној контроли на аеродрому у Лисабону ускоро би могли да буду смањени. Барем је то циљ нове европске мобилне апликације "Путуј у Европу“ (Travel to Europe).
Ова апликација омогућава путницима из земаља ван ЕУ да прије доласка на границу унесу своје путне податке. Путем апликације могу да попуне личне и путне информације, као и да одговоре на кратак упитник о условима уласка, и то најкасније 72 сата прије пута.
Систем уласка/изласка (ЕЕС), који је на снази од октобра, суочио се са бројним изазовима, прије свега због кашњења у обради података. Управо зато је нова апликација представљена као рјешење које би требало да убрза процедуре, јер омогућава да се дио података достави унапред.
У почетној фази, систем ће бити доступан само на аеродрому у Лисабону, а очекује се да ће се у наредним недјељама постепено проширити и на друге европске аеродроме. Иако је њено коришћење добровољно, апликација не ослобађа путнике од редовне граничне контроле, већ има за циљ да скрати време потребно за личне провјере.
