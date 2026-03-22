Огласило се Министарство: Дио захтјева превозника не може се ријешити без шире координације

22.03.2026
Министар комуникација и транспорта у Савјету министара Един Форто изјавио је да професионални возачи у БиХ заслужују несметан рад и да је ресорно министарство већ реализовало кључне мјере за побољшање услова у сектору, док се дио захтјева превозника не може ријешити без шире институционалне и међународне координације.
Поводом најављених протеста транспортног сектора за сутра, из Министарства је саопштено да су покренуте активности у вези са статусом возача у ЕУ, укључујући иницијативе према земљама региона и Европској комисији, те да је започета дигитализација система дозвола и увођење електронског товарног листа /е-ЦМР/.
Из Министарства су навели да су унапријеђени регулаторни оквири, укључујући увођење "треће таблице", измјене лиценцирања и унапређење квалификација возача, уз најаву даљег смањења трошкова.
У саопштењу је наглашено да су за рјешавање преосталих питања неопходни заједнички напори свих нивоа власти и институција, као и активнија улога ЕУ.
Из Министарства комуникација и транспорта навели су да је транспортни сектор здрав привредни сектор БиХ који се суочава с озбиљним изазовима.
"Оно што је у нашој надлежности смо урадили. И настављамо да радимо за боље услове рада наших превозника", поручио је Форто.
У саопштењу се додаје да Министарство остаје отворено за дијалог, али и јасно истиче да су кључна питања из наше надлежности углавном ријешена.
"Такође, цијенимо да ће наши превозници тешко постићи остварење својих захтјева, посебно оних према ЕУ, уколико ови протести не буду регионалног карактера, а штета по привреду БиХ ће бити изузетно велика", наводи се у саопштењу.
Конзорцијум "Логистика" најавио је надлежним институцијама да ће сутра бити организован протест превозника због ограничења боравка професионалним возачима из БиХ у земљама Шенгенског споразума, чиме им је оспорено право на рад.
Из Конзорцијума "Логистика" Срни је речено да ће на граничним прелазима сутра бити од 50 до 200 камиона.
