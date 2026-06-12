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Фолк пјевач пронађен мртав: Никола умро у 43. години

Аутор:

АТВ
12.06.2026 21:16

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Фолк пјевач пронађен мртав: Никола умро у 43. години
Фото: Facebook / Katya Pramatarova-Kallos

Бугарски поп-фолк пјевач Никола Праматаров, познат публици под умјетничким именом Никсана, преминуо је у 43. години живота.

Тужну вијест о смрти певача саопштила је његова мајка, поп-фолк пјевачица Каролина, путем друштвених мрежа.

У објави је захвалила свима који су породици упутили ријечи подршке и саучешћа у овим тешким тренуцима, наводећи да ће информације о комеморацији и сахрани бити накнадно објављене.

Према првим информацијама, Никола Праматаров пронађен је без знакова живота у свом дому.

За сада нема званично потврђених информација о узроку смрти.

Никола Праматаров важио је за једно од препознатљивих лица овог музичког жанра у Бугарској крајем деведесетих и почетком двехиљадитих година.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Никола Праматаров

Бугарска

Пјевач

трагедија

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