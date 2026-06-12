Халтери у спотовима: Барбара Бобак о реакцијама публике "Желим им да пробају са партнером"

Аутор:АТВ
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Барбара Бобак заблистала је на промоцији свог првог ЕП-ја „Биро блуда“, гдје се појавила у упечатљивом модном издању које никога није оставило равнодушним. Пјевачица је за ову прилику одабрала ефектан корсет и панталоне, истакавши витку фигуру, док су присутни сагласни да је изгледала никад боље.
Повод окупљања било је представљање три нове пјесме које су већ угледале свјетлост дана и врло брзо пронашле пут до публике
Барбара није крила задовољство првим реакцијама, истичући да је у цијели пројекат уложила много труда, енергије и емоција.
Говорећи о процесу настанка албума, пјевачица је открила да је на једној нумери радила готово до посљедњег тренутка.
- Не знам д али се икоме десило.... Текст песме се мењао на дан снимања спота, у току снимања спота само да се сетим који дио је био....било је "ко се то пробудио па смо мијењали "ко се то усудио"...
Поред музике, пажњу јавности привукли су и спотови у којима се пјевачица појављује у знатно смијелим издањима него раније. Барбара је признала да се овог пута осмелила када је ријеч о стилу и визуелном идентитету пројекта, свјесна да ће такав приступ изазвати различите реакције.
И док једни сматрају да никада није изгледала атрактивније, други вјерују да је направила превелики заокрет у односу на досадашњи имиџ.
Упркос подјељеним мишљењима, једно је сигурно – Барбара Бобак успјела је да привуче огромну пажњу, а њен нови музички пројекат већ је међу најкоментарисанијим на домаћој сцени.
Сцена
Барбара Бобак се обрукала на наступу пред пуним клубом
- Има разних, који кажу разне ствари ај да прецизирај шта мислиш хаха....Али ја нисам ништа више гола него што сам била, него сам само обукла халтере али је људима асоција...јер се једино тако на тим филмовима виде...мислим да имају прилично досадне се***алне животе ако су то видјели само на екрану компјутера, желим им да пробају некакво симулирање са партнером можда им се свиди. Ја сам снимала спот, нисам ишла у пекару тако обучена, ја сам урадила шта сам хтјела.
- Хтјела сам да експериментишем мало. Знала сам да ћемо подијелити људе или ће бити вау како је кул како се ослободила или ће бити да не псујем сада пред овим финим људима знате већ...- каже она у шали.
Барбара признаје да је радује то што су пјесме већ у трендингу, истакавши да је на неким од њих ауторски радила, иако није непознаница да је често и она текстописац. Сада има само једну жељу.
- Једино што је остало да пожелим је концерт ако све буде како треба, већ смо у преговорима, још је рано да најављујем је нешто што ће се догодити.
(телеграф)
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