Logo
Large banner

Драма: Барбара Бобак већ 7 сати заробљена на аеродрому

Извор:

Телеграф

29.11.2025

16:20

Коментари:

0
Драма: Барбара Бобак већ 7 сати заробљена на аеродрому

Барбара Бобак заробљена је са бендом и колегом Слобом Радановићем на аеродрому од 8:30 јутрос!

Како сазнаје Телеграф, она је заједно са колегама задржана на пасошкој контроли, након чега су једно по једно почели да их уводе у просторију у којој су их испитивали.

- Никоме није јасно о чему се ради, јер људи имају све дозволе и апсолутно су папиролошки чисти и исправни. Барбара је одавно требало да буде на тонској проби, јер је концерт распродат и вечерас је требало да пјевају пред више од 1.000 људи. Нису још добили никакво објашњење - каже извор.

- Одведени су у неку посебну просторију гдје чекају да им неко објасни шта се дешава. Сви папири су им уредни, све иде регуларно преко фирме, не зна се које објашњење може бити за ово мрцварење цијели дан - додаје саговорник.

Телеграф је контактирао Барбару, која је рекла да ће се јавити када им буде објашњено о чему се ради.

- Не могу ништа да кажем, јер ништа и не знамо. Надам се да ћемо ускоро добити рационално објашњење - кратко је истакла.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Barbara Bobak

aerodrom

Sloba Radanović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

Регион

Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

12 ч

0
Сахрањен Александар Масалушић: Каћа Живковић објавила његову слику и упутила му ове ријечи

Сцена

Сахрањен Александар Масалушић: Каћа Живковић објавила његову слику и упутила му ове ријечи

13 ч

0
Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

Регион

Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

13 ч

0
Шок: Ватрогасац у центру афере! Ухапшен са братом због шверца оружја

Хроника

Шок: Ватрогасац у центру афере! Ухапшен са братом због шверца оружја

13 ч

0

Више из рубрике

Сахрањен Александар Масалушић: Каћа Живковић објавила његову слику и упутила му ове ријечи

Сцена

Сахрањен Александар Масалушић: Каћа Живковић објавила његову слику и упутила му ове ријечи

13 ч

0
Скарлет Јохансон, Глумица

Сцена

Скарлет Јохансон: Финансијери тражили да не снимам филм о злоупотреби холокауста

13 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић пресјекла: Престајем да пијем од овог датума

15 ч

0
Ресторан, два стана, кућа и уштеђевина: Ево кога је Лепа Лукић поменула у тестаменту

Сцена

Ресторан, два стана, кућа и уштеђевина: Ево кога је Лепа Лукић поменула у тестаменту

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner