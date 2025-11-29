Драма: Барбара Бобак већ 7 сати заробљена на аеродрому

Извор:
Барбара Бобак заробљена је са бендом и колегом Слобом Радановићем на аеродрому од 8:30 јутрос!
Како сазнаје Телеграф, она је заједно са колегама задржана на пасошкој контроли, након чега су једно по једно почели да их уводе у просторију у којој су их испитивали.
- Никоме није јасно о чему се ради, јер људи имају све дозволе и апсолутно су папиролошки чисти и исправни. Барбара је одавно требало да буде на тонској проби, јер је концерт распродат и вечерас је требало да пјевају пред више од 1.000 људи. Нису још добили никакво објашњење - каже извор.
- Одведени су у неку посебну просторију гдје чекају да им неко објасни шта се дешава. Сви папири су им уредни, све иде регуларно преко фирме, не зна се које објашњење може бити за ово мрцварење цијели дан - додаје саговорник.
Телеграф је контактирао Барбару, која је рекла да ће се јавити када им буде објашњено о чему се ради.
- Не могу ништа да кажем, јер ништа и не знамо. Надам се да ћемо ускоро добити рационално објашњење - кратко је истакла.
