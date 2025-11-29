Сахрањен Александар Масалушић: Каћа Живковић објавила његову слику и упутила му ове ријечи

Извор:
Агенције
29.11.2025
15:54
Коментари:0
Пјевачица Катарина Живковић на дан сахране, трагично страдалог Александра Масалушића, опростила се емотивним ријечима од пријатеља.
Александар Масалушић (37), који је у недјељу, 23. новембра, у поподневним часовима страдао у стравичној саобраћајној несрећи на магистралном путу Чачак - Пожега заједно са Аном Радовић (20), сахрањен је данас на прибојском гробљу.
Србија
Оцу позлило више пута, интервенисала хитна помоћ: Сахрањена Ана Радовић
Александар је био припадник личног обезбјеђења Небојше Стојковића Стојкета, емотивног партнера Катарине Живковић.
Катарина се није оглашавала све до данас, до дана његове сахране.
Хроника
Огласила се другарица погинуле Ане Радовић: Жељела је...
"Путуј са анђелима, наш добри Сале", стоји у пјевачициној објави.
Србија
Откривено како се активирао "паник позив" након несреће Ане Радовић
Погледајте њену објаву:
Регион
13 ч0
Хроника
13 ч0
Свијет
13 ч0
Кошарка
13 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
16 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму