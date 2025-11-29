Logo
Large banner

Сахрањен Александар Масалушић: Каћа Живковић објавила његову слику и упутила му ове ријечи

Извор:

Агенције

29.11.2025

15:54

Коментари:

0
Сахрањен Александар Масалушић: Каћа Живковић објавила његову слику и упутила му ове ријечи

Пјевачица Катарина Живковић на дан сахране, трагично страдалог Александра Масалушића, опростила се емотивним ријечима од пријатеља.

Александар Масалушић (37), који је у недјељу, 23. новембра, у поподневним часовима страдао у стравичној саобраћајној несрећи на магистралном путу Чачак - Пожега заједно са Аном Радовић (20), сахрањен је данас на прибојском гробљу.

Ана Радовић

Србија

Оцу позлило више пута, интервенисала хитна помоћ: Сахрањена Ана Радовић

Александар је био припадник личног обезбјеђења Небојше Стојковића Стојкета, емотивног партнера Катарине Живковић.

Катарина се није оглашавала све до данас, до дана његове сахране.

Несрећа-Аном Радовић

Хроника

Огласила се другарица погинуле Ане Радовић: Жељела је...

"Путуј са анђелима, наш добри Сале", стоји у пјевачициној објави.

Несрећа-Аном Радовић

Србија

Откривено како се активирао "паник позив" након несреће Ане Радовић

Погледајте њену објаву:

Instagram/KatarinaZivkovic2789
Instagram/KatarinaZivkovic2789

Подијели:

Тагови:

Katarina Živković

Александар Машалушић

Ана Радовић

Небојша Стојковић Стојке

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

Регион

Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

13 ч

0
Шок: Ватрогасац у центру афере! Ухапшен са братом због шверца оружја

Хроника

Шок: Ватрогасац у центру афере! Ухапшен са братом због шверца оружја

13 ч

0
Орбан: ЕУ крије пораз у Украјини да би избјегла политички колапс

Свијет

Орбан: ЕУ крије пораз у Украјини да би избјегла политички колапс

13 ч

0
Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг

Кошарка

Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг

13 ч

0

Више из рубрике

Скарлет Јохансон, Глумица

Сцена

Скарлет Јохансон: Финансијери тражили да не снимам филм о злоупотреби холокауста

13 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић пресјекла: Престајем да пијем од овог датума

15 ч

0
Ресторан, два стана, кућа и уштеђевина: Ево кога је Лепа Лукић поменула у тестаменту

Сцена

Ресторан, два стана, кућа и уштеђевина: Ево кога је Лепа Лукић поменула у тестаменту

16 ч

0
Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

Сцена

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner