Logo
Large banner

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

Извор:

Телеграф

29.11.2025

12:09

Коментари:

0
Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање
Фото: Printscreen/RTV Pink

У ријалити "Елита 9", према ријечима учесника Ненада Мацановића Бебице, ушла је полиција како би узела изјаву од њега и Филипа Ђукића, ког је физички напао.

Ненад Мацановић Бебица тврди да је полиција узела од њега и Филипа Ђукића изјаву због недавног физичког обрачуна.

Прије неколико дана Бебица се залетио и песницом ударио Филипа Ђукића док је спавао са његовом вјереницом Теодором Делић.

Сада је Бебица открио да је полиција долазила у "Елиту 9" да узме изјаве, а разговор са Теодором Делић је завршио на друштвеним мрежама.

- Одмах ми је рекао спреми се и крећеш - испричао је Бебица, а Теодора га је питала је л' то било у Требињу, а Мацановић јој је објаснио да се све то десило у ријалитију.

- Не, овдје је дошао. Узео ми изјаву. Прво је био Филип па ја. Ја се облачим, нисам знао ни ко је - открио је Бебица.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

rijaliti

elita

policija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

Сцена

Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

4 д

0
Анели и Асмин направили нову драму

Сцена

Потезан нож: Нови хаос у ријалитију Елита

1 седм

0
Насиље у ријалитију Елита

Сцена

Језива сцена у ријалитију Елита: Давио цимера и вукао га по поду

1 седм

0
Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

Сцена

Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

2 седм

0

Више из рубрике

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Сцена

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

16 ч

0
Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

Сцена

Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

17 ч

0
Кија Коцкар напустила Србију након сукоба са Каћом Живковић

Сцена

Кија Коцкар напустила Србију након сукоба са Каћом Живковић

18 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Тони је надимак: Легендарни пјевач открио како се заправо зове

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner