Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

У ријалити "Елита 9", према ријечима учесника Ненада Мацановића Бебице, ушла је полиција како би узела изјаву од њега и Филипа Ђукића, ког је физички напао.
Ненад Мацановић Бебица тврди да је полиција узела од њега и Филипа Ђукића изјаву због недавног физичког обрачуна.
Прије неколико дана Бебица се залетио и песницом ударио Филипа Ђукића док је спавао са његовом вјереницом Теодором Делић.
Сада је Бебица открио да је полиција долазила у "Елиту 9" да узме изјаве, а разговор са Теодором Делић је завршио на друштвеним мрежама.
- Одмах ми је рекао спреми се и крећеш - испричао је Бебица, а Теодора га је питала је л' то било у Требињу, а Мацановић јој је објаснио да се све то десило у ријалитију.
- Не, овдје је дошао. Узео ми изјаву. Прво је био Филип па ја. Ја се облачим, нисам знао ни ко је - открио је Бебица.
