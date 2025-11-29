Logo
Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

29.11.2025

12:04

Звијезда Онлифенса, Софи Рејн, открила је својим пратиоцима колико је зарадила у посљедњих годину дана, а ријеч је о своти која импресионира – више од 43 милиона долара (37 милиона евра).

Подаци показују да је у периоду од 28. новембра прошле до 28. новембра ове године остварила тачно 43.477.695 долара.

Овај износ ставља је високо на љествицу зарада у свијету забаве, чак и изнад неких холивудских глумаца.

На примјер, годишња зарада оскаровке Еме Стоне у 2023. наводно је износила 26 милиона долара (22 милиона евра).

Рејн се својим приходима сврстала уз бок глумцима попут Мет Дејмон и Рајен Гослинг, чија се зарада такође кретала око 43 милиона долара (37 милиона евра).

У Холивуду више од ње су зарадили само Том Круз, Маргот Роби и Адам Сендлер.

Платформа Онлифенс, иако узима свој дио, омогућила је Софи Раин да постане изузетно богата.

Недавно је донирала 121 хиљаду долара (око 104 хиљаде евра) бескућницима.

- Пажњу коју добивам због свог садржаја претварам у храну на нечијем столу – учинићу то сваки пут - изјавила је 21-годишња Раин.

Она истиче како је захвална за годину дана на платформи која јој је промијенила живот.

