Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Звијезда Онлифенса, Софи Рејн, открила је својим пратиоцима колико је зарадила у посљедњих годину дана, а ријеч је о своти која импресионира – више од 43 милиона долара (37 милиона евра).
Подаци показују да је у периоду од 28. новембра прошле до 28. новембра ове године остварила тачно 43.477.695 долара.
Овај износ ставља је високо на љествицу зарада у свијету забаве, чак и изнад неких холивудских глумаца.
На примјер, годишња зарада оскаровке Еме Стоне у 2023. наводно је износила 26 милиона долара (22 милиона евра).
thankful for one year on here 🫶🏻 pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n— Sophie Rain (@sophieraiin) November 28, 2024
Рејн се својим приходима сврстала уз бок глумцима попут Мет Дејмон и Рајен Гослинг, чија се зарада такође кретала око 43 милиона долара (37 милиона евра).
У Холивуду више од ње су зарадили само Том Круз, Маргот Роби и Адам Сендлер.
Платформа Онлифенс, иако узима свој дио, омогућила је Софи Раин да постане изузетно богата.
thanks to you guys we were able to raise $121,000 on my OnlyFans to feed the homeless in America! that’s 1,210,0000 meals to families in need, couldn’t have done it without you guys! pic.twitter.com/ObyXtKb2Rq— Sophie Rain (@sophieraiin) October 26, 2025
Недавно је донирала 121 хиљаду долара (око 104 хиљаде евра) бескућницима.
- Пажњу коју добивам због свог садржаја претварам у храну на нечијем столу – учинићу то сваки пут - изјавила је 21-годишња Раин.
Она истиче како је захвална за годину дана на платформи која јој је промијенила живот.
