Кија Коцкар напустила Србију након сукоба са Каћом Живковић

Извор:

Мондо.рс

29.11.2025

10:46

Кија Коцкар данима је водила медијски рат са бившом пријатељицом Катарином Каћом Живковић. Домаћи медији посјетили су њен комшилук у Београду гдје Кија има стан, а они кажу да је често виђају и да је веома љубазна, а споменули су и скандал који је имала са пјевачицом.

Катарина Живковић

Сцена

Каћа Живковић открила детаље из стана у ком је живјела са пјевачицом: "Пријавила покушај убиства"

"Послије свега што се догодило отишла у Шпанију да 'охлади главу'. Вјерујем да јој је ово тешко пало, повријеђена је, види се. Ипак су се оне дружиле, виђали смо их стално заједно. Дјеловало је да се супер слажу и ето шта се догодило. Нису требале тако јавно да се раскринкају, али ето импулсивност је то", рекао је комшија Лука.

Кија Коцкар

Дјевојке у оближњем кафићу кажу да не живе у Кијиној згради, али да је често виђају јер живе у близини.

"Ту је неке бабе стално салијећу још из времена ријалитија, па јој стално причају о Слоби, Луни и сада о Каћи. Оне су на њеној страни али се види да јој није до прича са непознатим људима о тој ситуацији. Ипак, саслуша и да неки неутралан коментар. Мислим да је отишла на путовање да би избјегла све то, јер буквално су сви причали о томе и по мрежама. Вјерујем да су јој ко зна какве поруке стизале", рекла је Маша.

(Мондо)

