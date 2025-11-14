Кија Коцкар у јеку драме са Каћом донијела одлуку! Хитно се огласила

- Хвала свима на подршци у протеклих пар дана, а поготово хвала свима на подршци за ову посљедњу ствар и за монструозне поруке које сам годинама добијала. Човјек очигледно годинама не одустаје. Видите сами какве је грозоте и пријетње писао мени, мојој породици и мојој мајци. То су озбиљне пријетње и угрожавање безбједности, због чега сам контактирала његову компанију и пријавићу га полицији. Ово мора да се заустави, јер је веома забрињавајуће да се одрасли мушкарац са породицом понаша на овакав начин. Надам се да ће и његова компанија и полиција реаговати како треба.

Сцена Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

- Хвала још једном свима који су ми послали поруке. Морате да схватите да их је заиста много, везано за разне ствари у протеклих пар дана, па и за ово синоћ. Ако неком нисам одговорила, нека зна да сам све прегледала и прочитала. Једноставно, требало би ми два дана да одговорим баш свима. Потрудила сам се да одговорим коме сам могла, а ако нисам, нека зна да је порука прочитана и овако вам се јавно захваљујем - написала је Кија.

Стори

Каћа изнијела нове оптужбе о Кији

Каћа је сада оптужила бившу другарицу и да је пријетила једној новинарки која је одбила да објави лош текст о Каћи.

Сцена Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

- Пошто је стори истекао а одговоре још увијек нисам добила, принуђена сам да објаве окачим на зид - можда ми овако одговориш на питање како ти се зове дугогодишњи љубавник, припадник жандармерије, близак оној са којом се фотографишеш, а не познајеш је и који је, како сам чула, суспендован због блиског контакта са особом из криминогеног свијета? - упитала је Каћа:

Сцена Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

- Како си оно бјеше рекла мајци са две мале бебице која је одбила да објави твоје поручене текстове о мени “да ти није маца појела језик” и којој си истом том Дијаном пријетила? Е, па сад ја то питање постављам теби, да ли ти је маца појела језик И да, за сваки случај још једном: Како ти се зове љубавник припадника МУП-а? - упутила је питање Каћа.

(Телеграф.рс)