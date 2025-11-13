Logo
Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Извор:

Агенције

13.11.2025

15:54

Коментари:

0
Катарина Живковић и Кристина Кија Коцкар годинама су биле нераздвојне пријатељице, а онда је дошло до проблема у односу. Некадашње пријатељице се више нису оглашавале заједно, нити објављивале на јавним догађајима, а о разлозима свађе испрва су ћутале.

Међутим, све се промијенило недавно након што је Кија прва изјавила да је Каћа повриједила и њу и њену породицу. Након тога пјевачица је узвратила рекавши да је разлог краха њиховог пријатељства то што се Кија дружи са особом која се сумњичи за убиство.

Побједница "Задруге" није жељела да ћути, те узвратила и изнијела низ шкакљивих информација откривши и идентитет партнера Каће Живковић са којим је добила дијете, а ког крије од јавности.

Небојша Стојковић Стојке Катарина Живковић

Сцена

Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно

Катарина се након тога јавно огласила на мрежама, и бившој другарици упутила оштре речи:

"Са ким сам ја то је моја приватна ствар а не њена. Ето сад не мора да се крије иза својих многобројних профила да коментарише са ким сам. Сад може да их користи само за хејтовање и лијечење своје злобе. Да има иоле мозга не би остала сама, без мужа и пријатеља. Ко нема свој живот бави се туђим животима, а из овога се види да се осјећа веома лоше психички и да вапи за пажњом у медијима", написала је Каћа на Инстаграму.

katarina zivkovic instagram

Сцена

Упетљани Небојша Стпојковић Стојке и Дијана Хркаловић: Наставља се рат Кије и Каће

Потом је додала:

"Зато бих јој предложила да зовне мог друга Милана Милошевића (а њеног бившег друга) да преко њега опет уђе у ријалити. Али овог пута не само као преварена, уцвељена и остављена жена, већ као сама и остављена од свих. Па се можда народ сажали на њу и гласа да опет побиједи како би могла бар на трен да изађе из небитности и да се бар мало осјети битном. Ево, ако уђе обећавам да ћу и ја гласати за њу да побиједи", написала је она, а изношење "прљавог веша" потом се наставило.

У међувремену су и одређене јавне личности одлучиле да јавно иступе и одаберу "своју страну".

Небојша Стојковић Стојке

Сцена

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Живковићеву су међу првима подржале Светлана Ражнатовић Цеца и њена ћерка Анастасија, а водитељка ријалитија "Елита", Ивана Шопић оставила је оштар коментар испод Каћине објаве и приједлога да уђе у ријалити:

- Зашто јој дајеш идеје? Нећемо мангулицу у "Елиту", ми тражимо добре рибе. А и сад имамо камере у WЦ-у - написала је водитељка алудирајући на оптужбе да је Кија својевремено нешто имала више са Филипом Ђукићем, преноси Мондо.

Тагови:

Katarina Živković

Kristina Kija Kockar

Небојша Стојковић Стојке

Светлана Цеца Ражнатовић

Anastasija Ražnatović

Коментари (0)
