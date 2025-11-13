Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

Извор:
СРНА
13.11.2025
15:44

Суд БиХ одредио је једномјесечни притвор Санелу Бегићу, Адију Абдихоџићу и Денију Алибабићу који су ухапшени на граници с Хрватском приликом покушаја кријумчарења три килограма кокаина у БиХ.
Тројац је ухапшен на граничном прелазу Изачић 7. новембра, а осумњичен је за кривично дјело организовани криминал у вези с кривичним дјелом неовлаштени промет дроге, саопштено је из Суда БиХ.
Дрога је откривена приликом детаљне граничне контроле путничког возила којим је управљао Бегић.
Притвор може трајати најдуже мјесец дана, рачунајући од дана хапшења, односно до 7. децембра или до нове одлуке Суда.
