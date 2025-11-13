Logo
Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

Извор:

СРНА

13.11.2025

15:44

Коментари:

0
Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина
Фото: АТВ БЛ

Суд БиХ одредио је једномјесечни притвор Санелу Бегићу, Адију Абдихоџићу и Денију Алибабићу који су ухапшени на граници с Хрватском приликом покушаја кријумчарења три килограма кокаина у БиХ.

Тројац је ухапшен на граничном прелазу Изачић 7. новембра, а осумњичен је за кривично д‌јело организовани криминал у вези с кривичним д‌јелом неовлаштени промет дроге, саопштено је из Суда БиХ.

Кокаин Тузла

Хроника

Пали дилери: У руксаку крили кокаин вриједан 400.000 марака!

Дрога је откривена приликом детаљне граничне контроле путничког возила којим је управљао Бегић.

Притвор може трајати најдуже мјесец дана, рачунајући од дана хапшења, односно до 7. децембра или до нове одлуке Суда.

