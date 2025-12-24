Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

Извор:
АТВ
24.12.2025
16:52
Коментари:1
Полицијски службеници ПУ Требиње су ОЈТ у Требињу поднијели Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да је особа Ј.С. починила кривично дјело ''Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“ из члана 315. став 1. Кривичног законика Републике Српске.
Особа се сумњичи да је као директор јавног предузећа искористио свој службени положај у намјери да другом прибави противправну корист.
