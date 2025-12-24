Logo
Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

Извор:

АТВ

24.12.2025

16:52

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Полицијски службеници ПУ Требиње су ОЈТ у Требињу поднијели Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да је особа Ј.С. починила кривично дјело ''Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“ из члана 315. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

Особа се сумњичи да је као директор јавног предузећа искористио свој службени положај у намјери да другом прибави противправну корист.

Тагови:

злоупотреба положаја

zloupotreba službenog položaja

