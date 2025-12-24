Logo
Директор дервентске школе ослобођен оптужбе!

Аутор:

Огњен Матавуљ

24.12.2025

13:32

Коментари:

0
Директор дервентске школе ослобођен оптужбе!

Окружни суд у Бањалуци изрекао је ослобађајућу пресуду Љубиши Ђурићу, директору Основне школе ”Никола Тесла” у Дервенти, по оптужници за злоупотребу положаја у вези са незаконитим точењем горива и кориштењем службеног возила школе.

У образложењу пресуде судија Драган Улетиловић је навео да тужилаштво није доказало Ђурићеву кривицу. Суд је одбио и приједлог Републичког јавног тужилаштва Републике Српске да се Ђурићу забране обављање дјелатности послова директора у школама.

Оптужницом Ђурићу је на терет стављено продужено кривично дјело злоупотребе службеног положаја или овлашћења. У оптужници се наводило да је дјело починио од 21. августа 2015. до 31. августа 2021. године у Дервенти у својству служеног лица, као директор ЈУ Основна школа “ Никола Тесла” Дервента. Како се наводи у оптужници он је у намјери да себи и другима прибави корист, искористио свој службени положај и овлашћења, кршећи закон и интерне прописе.

”Себи и другим запосленима омогућио је да на рачун школе сипају гориво у властита возила, без претходног издавања налога за службена путовања. Осим тога на терет му се ставља да је радницима омогућио и кориштење службеног возила ради доласка на посао и одласка с посла, те тако себи и другима прибавио имовинску корист у износу од 11.928 КМ, а на штету буџета Републике Српске”, наводило се у оптужници.

Појашњава се да су радници добијали накнаде по основу трошкова превоза, а потом новац подизали са својих рачуна и по налогу директора враћали у рачуноводство школе, да би исти били евидентирани у неслужбеним евиденцијама.

”Наведени новац у укупном износу од 7.959 КМ оптужени је присвојио, те на начин себи прибавио противправну имовинску корист у наведеном износу, а на штету буџета”, наводило се у оптужници.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови:

пресуда

злоупотреба положаја

gorivo

Окружни суд Бањалука

Дервента

Коментари (0)
