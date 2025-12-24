Добојлија тукао родитеље, током напада отац преминуо од инфаркта

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против Дражена Чупељића (41) из околине Добоја због насиља над својим родитељима које је физички напао, да би његов отац Бошко током напада преминуо од инфаркта!
Дражену је на терет стављено кривично дјело насиље у породици, за које је законом запријећена новчана или казна до три године затвора.
У оптужници се наводи да је Дражен дрским и безобзирним понашањем дуже вријеме угрожавао физички и психички интегритет мајке и оца. Тако је 3. новембра ове године под дејством алкохола од 0,73 g/kg ушао у кућу. У кухињи је ставио вечеру на сто и почео се расправљати с мајком.
”Мајку је псовао и вријеђао, говорећи јој: ”Кујо ћорава, радиш ли ишта“. Када му је одговорила: ”Коме то говориш?” Дражен је скочио од стола и пришао фотељи на којој је она сједила, и два три пута је отвореном песницом ударио у тјеме”, наводи се у оптужници.
На каучу је лежао његов отац Бошко који је устао у намјери да одбрани супругу, питајући сина шта ради.
”Због тога, Дражен га је рукама ударао по глави усљед чега је Бошко задобио крвне подливе. Мајка је затим покушала да одбрани супруга, али је Дражен ударио у лице. Потом ју је одгурнуо и она је пала на кревет и задобила подливе на надланицама шака”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је оптужени с ногу скинуо папуче и њима у главу ударао оца. Мајка је устала с кревета, али је он наставио да је одгурује. Бранећи се, отац је сина угризао за палац шаке, да би га његова супруга затим чула како говори: ”Готов сам”.
”Дражен је престао да га удара, а мајка и њена кћерка, која ту била присутна све вријеме, подигли су Бошка са кревета и извели на терасу како би удахнуо ваздух, јер су мислили да му је лоше. Спустили су га на столици и тада су схватили да не даје знаке живота, јер је у међувремену доживио инфаркт. Након тога су га унијели у кућу и ставили у лежећи положај на кревету”, наводи се у оптужници.
У први мах се сумњало да је Дражен убио оца, али је обдукцијом утврђено да је он умро усљед инфаркта. Бошкова смрт по свему судећи није доведена у везу с нападом, будући да је тужилаштво Дражену на терет ставило најблажи облик кривчног дјела насиља у породици...
Оптужницу је потврдио Основни суд у Добоју, а оптуженом Дражену Чупељићу је продужен притвор који може трајати најдуже годину дана од потврђивања оптужнице.
