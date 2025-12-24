Logo
Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених

АТВ

24.12.2025

11:18

Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених
Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) спријечили су покушај кријумчарења опојне дроге у оквиру оперативне акције "БЛОК", на Међународном граничном прелазу Изачић, лишивши слободе једно лице код којег је пронађена већа количина опојне дроге.

Како је саопштено из СИПА-е, поступајући по наредби дежурног судије Суда Босне и Херцеговине и уз сагласност дежурног тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине, а у сарадњи са полицијским службеницима Граничне полиције БиХ, извршено је заустављање и контрола лица и путничког моторног возила које је осумњичени користио.

Приликом претреса, полицијски службеници СИПА-е су открили и привремено одузели око два килограма зељасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "сканк", као и два мобилна телефона.

Хроника

Пуцњава испред породичне куће у Добоју, рањен мушкарац

Истог дана, на подручју Цазина, извршен је претрес стана и помоћних објеката које користи осумњичено лице.

Након окончања претреса, лице је лишено слободе због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Неовлаштени промет опојним дрогама", прописано Кривичним законом Босне и Херцеговине.

Над осумњиченим лицем у службеним просторијама СИПА-е извршена је криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог, након чега ће бити предато на даље поступање Тужилаштву Босне и Херцеговине.

Оперативна акција "БЛОК" реализована је у сарадњи са полицијским службеницима Граничне полиције БиХ и Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона.

