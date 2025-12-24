Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

У Москви је током ноћи забиљежена најнижа температура од почетка ове зиме, речено је агенцији ТАСС у Хидрометеоролошком центру Русије.

Из Центра су навели да се температура до поноћи спустила на минус 15,7 степени Целзијусових.

Метеоролози Центра прогнозирали су раније да ће најхладније бити између 23 часа и поноћи, након чега ће до данас послије подне температура порасти на минус пет степени Целзијусових.