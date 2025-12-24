Logo
Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

24.12.2025

10:47

Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме
Фото: Танјуг/АП

У Москви је током ноћи забиљежена најнижа температура од почетка ове зиме, речено је агенцији ТАСС у Хидрометеоролошком центру Русије.

Из Центра су навели да се температура до поноћи спустила на минус 15,7 степени Целзијусових.

Украјина

Свијет

Украјина објавила комплетан мировни план од 20 тачака креиран са Америком

Метеоролози Центра прогнозирали су раније да ће најхладније бити између 23 часа и поноћи, након чега ће до данас послије подне температура порасти на минус пет степени Целзијусових.

