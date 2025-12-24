Украјина објавила комплетан мировни план од 20 тачака креиран са Америком

Извор:
Украјина је објавила комплетан мировни план од 20 тачака креиран заједно са Сједињеним Америчким Државама, који би требало да постане основни документ за завршетак рата, пренијели су медији.
Предсједник Украјине Владимир Зеленски нагласио је да би Руска Федерација требало да одговори на план данас током састанка са америчком страном и да је Украјина спремна на преговоре на највишем нивоу, посебно око територијалних питања.
Главне тачке плана су суверенитет Украјине, који ће бити потврђен, а све стране гарантују поштовање граница.
Једна од њих је потписивање споразума о ненападању између Украјине и Русије уз механизам праћења линије контакта коришћењем беспилотних летјелица и техничких група за рјешавање сукоба.
Безбједносне гаранције за Украјину биће "јаке" и укључују координисани војни одговор и поновно увођење санкција против Русије у случају напада.
Величина оружаних снага Украјине у мирнодопском периоду остаје до 800.000 војника.
САД, НАТО и европске државе пружају гаранције Украјини у складу са чланом 5 НАТО, уз прецизне услове примјене.
У шестој тачки је наведено да ће Русија укључити политику "неагресије" према Украјини и Европи у своје законе и ратификационе документе.
Затим се наводи чланство Украјине у ЕУ у одређеном тренутку, уз краткорочни привилеговани приступ европском тржишту, глобални развојни пакет за Украјину, дефинисан посебним споразумом о инвестицијама, средства за опоравак Украјине чији је циљ да се привуче 800 милијарди долара кроз акције, грантове, дуг и приватне доприносе, те убрзање споразума о слободној трговини са САД након закључења мировног споразума.
Ставка 11 подразумијева да ће Украјина да потврди да ће остати држава без нуклеарног оружја, у складу са Споразумом о неширењу нуклеарног оружја.
Управљање нуклеарном електраном Запорожје: заједничко између Украјине, САД и Русије, са расподјелом електричне енергије по предложеним пропорцијама.
Образовни програми и толеранција: промовисање разумијевања, толеранције, заштите мањинских језика и вјерских права.
Територијална питања: линије трупа у Доњецкој, Луганској, Запорошкој и Херсонској области признате де факто, предложена могућа стварања слободних економских зона и демилитаризованих подручја.
Након што се договоре о будућим територијалним аранжманима, и Руска Федерација и Украјина се обавезују да неће мијењати те аранжмане силом.
Ставка 16 подразумијева да Русија неће спречавати Украјину да користи реку Дњепар и Црно море у комерцијалне сврхе. Биће закључен посебан поморски споразум и споразум о приступу, који ће обухватити слободу пловидбе и саобраћаја. Као дио овог споразума, Кинбурнска коса ће бити демилитаризована.
Затим се наводи оснивање хуманитарног комитета за повратак ратних заробљеника, талаца и рјешавање патњи жртава сукоба и одржавање избора у Украјини што је прије могуће након потписивања споразума.
Овај споразум ће бити правно обавезујући, а његову примјену ће пратити и гарантовати Савјет за мир, којим предсједава амерички предсједник Доналд Трамп.
Украјина, Европа, НАТО, Русија, Сједињене Америчке Државе биће дио овог механизма.
За кршење ће бити предвиђене санкције.
И посљедња ставка 20 наводи да када се све стране сложе са овим споразумом, одмах ће ступити на снагу потпуно примирје.
Раније је њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул истакао да би Украјина могла да направи територијалне уступке само уз поуздане гаранције САД и Европе, док је Русија пријавила "минималан напредак" у преговорима са САД.
