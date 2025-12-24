САД уводе "најстроже" санкције против предсједника Венецуеле

Извор:
РТС
24.12.2025
08:14
Амбасадор Сједињених Америчких Држава при УН рекао је да ће увести "максималне" санкције како би ускратиле ресурсе предсједнику Венецуеле Николасу Мадуру.
Мајк Волц је на сједници Савјета безбједности УН-а истакао да најозбиљнија пријетња сјеверној хемисфери, непосредном сусједству и САД долази од транснационалних терористичких и криминалних група, преноси Ројтерс.
"Реалност је да санкционисани танкери са нафтом представљају главни економски ослонац Мадура и његовог нелегитимног режима. Ти бродови, такође, финансирају нарко-терористичку групу Kартел де лос Солес", рекао је Волц.
Вашингтон је крајем прошлог мјесеца прогласио Картел де лос Солес, страном терористичком организацијом због наводне улоге у шверцу дроге у САД и оптужио Мадура да предводи ту групу.
Влада Венецуеле одбацила је ту одлуку као "смијешну" и навела да је ријеч о "непостојећој" организацији.
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа већ мјесецима води кампању напада на бродове за које се сумња да су повезани са трговином дрогом, дуж обале Венецуеле и пацифичке обале Латинске Америке, а Трамп је запријетио и копненим нападима на територију Венецуеле.
САД су појачале војно присуство у региону, а Трамп је најавио блокаду свих пловила која подлежу америчким санкцијама.
Америчка обалска стража је овог мјесеца пресрела два танкера у Kарипском мору, оба натоварена венецуеланском сировом нафтом, док се трага и за трећим празним бродом који се приближавао обали Венецуеле.
Замјеник кинеског амбасадора при УН Сун Леи позвао је САД да одмах обуставе релевантне активности и избјегну даље заоштравање тензија.
Самуел Монкада, амбасадор Венецуеле при УН рекао је да треба да буде јасно једном заувијек да у Карипском мору нема рата, да нема међународног оружаног сукоба, нити унутрашњег сукоба, због чега је апсурдно да америчка влада покушава да оправда своје поступке примјеном ратних правила.
Према његовим ријечима, пријетња није Венецуела, већ влада САД.
Венецуела је, уз подршку Русије и Kине, затражила одржавање сједнице, друге по реду поводом ескалације тензија.
Савјет безбједности први пут је разматрао ову тему у октобру, када су САД правдале своје потезе позивањем на члан 51 Повеље УН, који се односи на право на самоодбрану.
