Никола украо скупоцјено вино из САД и дигао све на ноге

Извор:

Агенције

24.12.2025

08:11

Коментари:

0
Власти округа Кларк у Америци трагају за осумњиченим у случају крађе вина који је подигао јавност на ноге.

За ову пљачку осумњичен је Српски држављанин Никола Крндија (57), који се терети да је украо шест боца ријетког француског вина у Вирџинији, чија се вредност процјењује на 38.000 долара.

Крндија је други осумњичени идентификован у овом случају, заједно са саоптуженом Натали Реј. Оптужбе укључују кривично дјело преваре власника гостионице, велику крађу и завјеру за почињење велике крађе.

Истражитељи вјерују да је Крндија напустио Сједињене Државе 20. новембра 2025. године са међународног аеродрома „Џон Ф. Кенеди“ у Њујорку, и побјегао у Беч. Истрага, коју спроводи канцеларија шерифа округа Кларк у сарадњи са савезним властима, још увек је у току.

Лопови су прошлог мјесеца украли неколико боца ријетког вина из гостионице и ресторана фине хране у округу Кларк у Вирџинији.

беба

Друштво

У видеу објављеном на свом Јутјуб каналу, хотел и ресторан Л'Ауберге Провенцале је навео да се пљачка догодила 19. новембра када је пар, који се представљао као организатори догађаја, добио приступ винском подруму.

Смислили превару

Надзорне камере забиљежиле су како Натали Реј, представљајући се као Стефани Џејкобс, прилази особљу са причом да је лична асистенткиња директора канадске компаније и да тражи локацију за организовање свечане вечере.

Након што је затражила да види вински подрум, сомелијер Кристијан Борел провео их је кроз колекцију. Док је Реј разговарала са Борелом, Крндија је непримјетно у свој капут сакрио шест боца пино ноара, од којих једна вреди чак 24.000 долара.

Борел је постао сумњичав тек када су се вратили на спрат, што је покренуло драматичан сљед догађаја. Схвативши шта се догодило, сомелијер је дигао узбуну, али је Крндија је успио да истрчи напоље и побегбе у изнајмљеном теренцу. Његова партнерка није била толико брза – конобар ју је задржао до доласка полиције.

Тагови:

Крађа

Вино

SAD

