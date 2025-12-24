Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Извор:
СРНА
24.12.2025
07:50
Руске снаге противваздушне одбране обориле су током ноћи 172 украјинска дрона, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Током протекле ноћи, системи противваздушне одбране који су били на дужности уништили су 172 украјинске беспилотне летјелице са фиксним крилима. Војска је оборила 110 беспилотних летјелица изнад Брјанске области", наводи се у извјештају министарства, преноси РИА Новости.
Како се наводи, оборено је и 20 дронова изнад Белгородске области, 14 изнад Калуге, 12 изнад Тулске области, шест изнад Орловске, четири изнад Московске области, укључујући и два која су летјела ка главном граду Русије.
Три дрона оборена су изнад Липецке области, по један изнад Волгоградске, Курске и Смоленске области.
У саопштењу се наводи да као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима.
