Logo
Large banner

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Извор:

СРНА

24.12.2025

07:50

Коментари:

0
Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона
Фото: Tanjug / AP

Руске снаге противваздушне одбране обориле су током ноћи 172 украјинска дрона, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Током протекле ноћи, системи противваздушне одбране који су били на дужности уништили су 172 украјинске беспилотне летјелице са фиксним крилима. Војска је оборила 110 беспилотних летјелица изнад Брјанске области", наводи се у извјештају министарства, преноси РИА Новости.

Француска

Свијет

Француска на удару: Издато хитно упозорење

Како се наводи, оборено је и 20 дронова изнад Белгородске области, 14 изнад Калуге, 12 изнад Тулске области, шест изнад Орловске, четири изнад Московске области, укључујући и два која су летјела ка главном граду Русије.

Три дрона оборена су изнад Липецке области, по један изнад Волгоградске, Курске и Смоленске области.

У саопштењу се наводи да као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима.

Подијели:

Тагови:

Русија

PVO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Француска, снијег

Свијет

Француска на удару: Издато хитно упозорење

4 ч

0
Смањите брзину! Коловози мокри и клизави

Друштво

Смањите брзину! Коловози мокри и клизави

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

4 ч

0
Данас je Бадњи дан по грегоријанском календару

Друштво

Данас je Бадњи дан по грегоријанском календару

5 ч

0

Више из рубрике

Француска, снијег

Свијет

Француска на удару: Издато хитно упозорење

4 ч

0
Експлозија у Москви, има погинулих

Свијет

Експлозија у Москви, има погинулих

5 ч

0
Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена

Свијет

Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена

5 ч

0
Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

Свијет

Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

13 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

34

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner