Шта нам звијезде доносе данас?

24.12.2025

07:38

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Доносимо вам хороскоп за сриједу, 24. децембар 2025. године.

Ован

Дан захтијева да успорите и коригујете пословне планове јер тренутно зависите од туђег стрпљења. У љубави је кључно да промијените тон комуникације јер партнер може погрешно схватити вашу директност, док би слободни требало да сачекају да прође фаза неодлучности прије првог корака. Избјегавајте било какво ментално форсирање.

Бик

Практичан приступ послу доноси најбоље резултате, па се фокусирајте на завршавање старих обавеза умјесто на покретање нових пројеката. Заузети ће данас мир тражити у конкретним доказима љубави, док ће слободни радије бирати самоћу и кућни мир него неизвјесност. Ваше здравље је сасвим стабилно.

Близанци

Могућа је конфузија у договорима, па је важно да не доносите важне пословне закључке на основу непровјерених информација. У емотивним односима превише анализирате сваку партнерову ријеч, што квари атмосферу, а слободни се налазе у процјепу између јаке жеље за блискошћу и изненадне потребе да остану сами. Одмарајте се због наглашеног менталног замора.

Рак

Емоционални однос према обавезама може вам отежати концентрацију, па се трудите да не улазите у туђе проблеме. Појачана осјетљивост може вас навести да погрешно тумачите партнерове поступке, док би слободни могли пасти у искушење да обнове комуникацију са неким из прошлости. Избјегавајте непотребно емотивно исцрпљивање.

Лав

Осјећај одговорности на послу је јак, али не покушавајте све држати под контролом јер данас побјеђује стрпљење. Партнер ће од вас захтијевати много више пажње и њежности него што сте спремни дати, док слободне може заинтригирати једна повучена и мистериозна особа. Успорите темпо и побиједите умор.

Дјевица

Иако сте фокусирани на рад, постоји ризик да се изгубите у детаљима док неко од вас очекује резултате које је тренутно нереално пружити. У везама је важно да не инсистирате на савршеним одговорима јер нико није без мане, а слободни нека престану анализирати сваки сигнал симпатије. Потребно вам је квалитетно опуштање.

Вага

Ово није идеалан дан за важне одлуке, па је боље да само посматрате ситуацију на послу и чекате бољи тренутак за акцију. Ако сте у вези, данас ћете јасно видјети колико се жртвујете за мир у кући и пожељећете више равнотеже, док слободне Ваге може пратити осјећај благе сјете. Здравље је на задовољавајућем нивоу.

Шкорпија

Пред вама је интензиван радни дан у којем ћете уочити пропусте које други превиђају, али мудро ћутите док не дође прави тренутак. Емоције су вам интензивне, али их упорно држите у себи, што код партнера ствара несигурност, док слободне Шкорпије маштају о особи из радног окружења. Пронађите вријеме за неопходан одмор.

Стријелац

Идеје које имате су одличне, али дан од вас тражи више реализма и конкретних дјела. У односима може доћи до пролазног разочарања ако схватите да сте идеализовали вољену особу, а слободни би могли бити привучени неким ко им се представља у љепшем свјетлу него што је то у стварности. Чувајте енергију за битне ствари.

Јарац

Обавезе данас захтијевају максималну озбиљност и дисциплину, а ваш успјех зависи искључиво од тога колико сте спремни да будете стрпљиви. Заузети Јарчеви треба да покажу више топлине јер партнер осјећа вашу дистанцу, док ће слободни данас бити посебно опрезни и затворени за нове људе. Ваше опште стање је стабилно.

Водолија

Финансијске теме и практична питања избијају у први план, па избјегавајте било какве ризике и држите се провјерених метода рада. У љубави се јавља снажна потреба да рашчистите ствари и сазнате на чему сте са партнером, док ће слободни свјесно држати дистанцу према особи која им се удвара. Нема значајних промјена у здрављу.

Рибе

Интуиција вам непогрешиво говори гдје ствари на послу шкрипе, али је битно да не преузимате одговорност за туђе грешке. Емоције су вам наглашене и склони сте да видите само оно лијепо, што код заузетих може учврстити везу, али слободне Рибе може одвести у маштање о некоме ко још није спреман за конкретне кораке. Осјећате се веома добро данас.

