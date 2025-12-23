Додик испричао анегдоту из кафане на Купресу: "Гледај овог, исти Додик"

Извор:
АТВ
23.12.2025
21:18
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у студију АТВ испричао је анегдоту како је због лошег времена завршио у кафани на Купресу и како су га присутни дочекали.
Ишли смо из Требиња и био је јак вјетар. Пилоти ми кажу да се морамо спустити у Мостару, Ливну.. Кажем ја вози ме у Републику Српску како знаш и умијеш, нећу да се спуштам у ФБиХ. И спусте нас у Купресу. Ту је мало кућа, има нека кафана. Како је дувао вјетар они нису ни чули хеликоптер. Пилот и ја уђемо у кафану и ту сједи десетак пију пиво, причају, музика до даске, једна жена служи", прича Додик и објашњава шок у кафани.
"Ја ушао они сви гледају. У једном тренутку један опсова и каже 'гледај овог исти Додик'. Сједнем за сто они ћуте. Наручим људима пиће и чујем жамор. Кладе се јесам ли ја Додик или нисам. Прилази један и пита ме јесам ли ја Додик? Рекох јесам. Каже он, ајд немој з... И ту останем с њима да се дружим", прича Додик.
