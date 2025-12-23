Кушченко и Радивојевић за АТВ из Санкт Петербурга: ''Срца су нам испуњена''

Извор:
Пораз кошаркаша Игокее није умањио дивне емоције и осјећај захваљости за топлу добродошлицу руских домаћина.
Осим резултата, све је било на савршеном нивоу, од доласка у Санкт Петербургу до организације у хотелу, одласку до дворане и током саме утакмице.
Химна Републике Српске интонирана је пред почетак утакмице, оперски пјевач Иван Пријма отпјевао ју је на сјајан начин. то је гест који је наишао на одушевљење комплетне делегације КК Игокеа.
''Дугујемо велику захвалност за овако топлу добродошлицу. Поносни смо што смо чули химну Републике Српске и то на овако спектакулран начин. Имамо само ријечи хвале, дивно смо се осјећали у Санкт Петербургу који спада у ред најљепших градова у којима сам био'', рекао је извршни директор Игокее Вук Радивојевић.
Емоције није могао да сакрије ни предсједник ВТБ лиге Сергеј Кушченко. Истакао је да је пресрећан што српски клубови учествују у такмичењу Wинлине Баскет куп.
''Химна је одушевила све у дворани, сви смо пуног срца. Овако нешто не може да се одглуми него долази директно од срца. Велико ми је задовољство што српски клубови учествују у овом такмичењу'', рекао је Кушченко.
Екипи Игокеи предостоји пут кући, а наредни меч Александровчани ће у АБА лиги одиграти против чачанског Борца.
