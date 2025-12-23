Logo
Јурица Жужа за АТВ: ''Времена се промијенила, долазе другачије генерације кошаркаша''

АТВ

23.12.2025

19:58

Јурица Жужа за АТВ: ''Времена се промијенила, долазе другачије генерације кошаркаша''
Јурица Жужа је добро познато име љубитељима регионалне кошарке.

Некадашњи играч Задра и бројних европских тимова већ пет година неизоставан је дио стручног штаба Александра Секулића. Заједно са словеначким стратегом радио је Нимбурку и Локомотиви Кубањ, а тренерски пут ове сезоне одвео их је на обалу Балтичког мора у Санкт Петербург.

Игокеа

Кошарка

Игокеа поражена од Зенита

Иако је у Зениту доста посла Жужа са великом пажњом прати сва кошаркашка дешавања. Нова сезона у Евролиги донијела је бројне тренерске рокаде, а цех плаћају најтрофејнији европски тренери, који не успијевају да пронађу праву комуникацију са новим генерацијама играча.

КК Игокеа

Кошарка

Организација Winline Basket купа на врхунском нивоу, подсјећа на НБА утакмице

Проблема зато нема у Санкт Петербургу гдје се ове сезоне јуриша на све трофеје. Главни циљ је повратак шампионске титуле у клупске витрине након три сезоне.

