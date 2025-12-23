Јурица Жужа за АТВ: ''Времена се промијенила, долазе другачије генерације кошаркаша''

Извор:
23.12.2025
Јурица Жужа је добро познато име љубитељима регионалне кошарке.
Некадашњи играч Задра и бројних европских тимова већ пет година неизоставан је дио стручног штаба Александра Секулића. Заједно са словеначким стратегом радио је Нимбурку и Локомотиви Кубањ, а тренерски пут ове сезоне одвео их је на обалу Балтичког мора у Санкт Петербург.
Игокеа поражена од Зенита
Иако је у Зениту доста посла Жужа са великом пажњом прати сва кошаркашка дешавања. Нова сезона у Евролиги донијела је бројне тренерске рокаде, а цех плаћају најтрофејнији европски тренери, који не успијевају да пронађу праву комуникацију са новим генерацијама играча.
Организација Winline Basket купа на врхунском нивоу, подсјећа на НБА утакмице
Проблема зато нема у Санкт Петербургу гдје се ове сезоне јуриша на све трофеје. Главни циљ је повратак шампионске титуле у клупске витрине након три сезоне.
