Ништа од утакмице у Бечу: Овдје ће Партизан дочекати Олимпијакос

23.12.2025
16:42
Коментари:0
Утакмица између Партизана и Олимпијакоса неће бити одиграна у Бечу, већ у хали Александар Николић, сазнаје Моцарт спорт.
Како сазнаје овај сајт, аустријска безбједносна служба савјетовала је Партизан да промијени мјесто одигравања утакмице управо из безбједносних разлога и Парни ваљак ће послушати аустријске органе.
Партизан је по првобитном плану требало да утакмицу 22. кола Евролиге одигра у Бечу, због заузетости Београдске арене, гдје се одржава Европско првенство у ватерполу.
Partizan Mozzart Bet dočekuje Olimpijakos u hali "Aleksandar Nikolić"!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025
🔗 https://t.co/rpdVYeIpJH#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/533Gz3w87J
Поводом промјене локације одигравања меча огласио се и клуб саопштењем:
''Иако је првобитни план био да црно-бијели усљед заузетости Београдске арене ову утакмицу као домаћини одиграју у Бечу, донијета је одлука о промјени усљед безбједносних ризика који прате велико интересовање за наведени меч. Према извјештајима и процјенама локалних служби у Бечу, за утакмицу је владало велико интересовање навијачких група које подржавају чак шест тимова (Рапид Беч, Панатинаикос, Динамо Загреб, Олимпијакос, Црвену звезда и Партизан) што је уз историју недавних интеракција између наведених група окарактерисано као озбиљан безбједносни изазов. Са жељом да се не упушта у такву врсту излагања ризику, Партизан је донио одлуку да утакмицу ипак врати у Београд, у дворану Александар Николић'', наводи се у саопштењу клуба.
Кошарка
Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера
Постојала је резервна опција, да се овај дуел одигра у Минхену, али је та варијанта отпала, јер је до утакмице остало нешто више од три седмице.
Standings provided by Sofascore
С друге стране, Минхен ће ипак бити домаћин утакмице Партизан – Хапоел Тел Авив, што је раније било уговорено.
Најновије
Најчитаније
17
51
17
47
17
45
17
41
17
33
Тренутно на програму