Партизан довео НБА појачање!

Извор:
Спутник Србија
22.12.2025
21:49
Коментари:0
Партизан је добио НБА појачање. Црно-бијели су већ неко вријеме покушавали да у своје редове доведу плејмејкера Камерона Пејна, а сада су у томе и успјели.
Он је стигао у Београд и потписаће уговор са црно-бијелима.
Породица је кочила читав процес који је трајао, али је ситуација промијенила став Камерона Пејна, који је провео 10 година у НБА лиги. Није добио уговор у најјачој лиги свијета и упутио се међу црно-бијеле.
Прошле године је имао је просјек од 6.9 поена, 2.8 асистенције и 1.4 скока.
Плејмејкер је рођен 1994. године и иза себе има више од 500 утакмица у НБА лиги. Нема сумње да је Партизан добио велико појачање.
Пејн је прошле сезоне одиграо 86 утакмица за Њујорк Никсе, а од тада је без клуба. У међувремену је потписао уговор са Индијаном, али је играо само у предсезони за Пејсерсе.
