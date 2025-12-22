Logo
Партизан довео НБА појачање!

22.12.2025

21:49

Партизан довео НБА појачање!
Фото: Tanjug / AP

Партизан је добио НБА појачање. Црно-бијели су већ неко вријеме покушавали да у своје редове доведу плејмејкера Камерона Пејна, а сада су у томе и успјели.

Он је стигао у Београд и потписаће уговор са црно-бијелима.

Породица је кочила читав процес који је трајао, али је ситуација промијенила став Камерона Пејна, који је провео 10 година у НБА лиги. Није добио уговор у најјачој лиги свијета и упутио се међу црно-бијеле.

Прошле године је имао је просјек од 6.9 поена, 2.8 асистенције и 1.4 скока.

Плејмејкер је рођен 1994. године и иза себе има више од 500 утакмица у НБА лиги. Нема сумње да је Партизан добио велико појачање.

Пејн је прошле сезоне одиграо 86 утакмица за Њујорк Никсе, а од тада је без клуба. У међувремену је потписао уговор са Индијаном, али је играо само у предсезони за Пејсерсе.

