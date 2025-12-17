Ово су чекали сви Гробари: Огласио се Жељко Обрадовић

Извор:
Прослављени српски тренер Жељко Обрадовић први пут је говорио о својој будућности откако је напустио Партизан.
Обрадовић је недавно поднио оставку на мјесто шефа стручног штаба црно-бијелих.
"Тренутно не размишљам ни о чему другом, осим о породици. До краја јуна нећу радити ни за један клуб. Током овог периода не намјеравам да разматрам никакав приједлог за сарадњу, без обзира одакле долази", рекао је Обрадовић за грчку телевизију "ЕРТ".
Своје разлоге одласка из Хумске образложио је убрзо по напуштању клуба.
Обрадовићева привремена замјена је Мирко Оцокољић, који тим води и на мечу са Виртусом.
Обрадовић (65) је поред Партизана у клупској каријери тренирао Хувентуд, Реал, Бенетон, Панатинаикос и Фенербахче.
Он је у каријери освојио девет титула клупског шампиона Европе.
