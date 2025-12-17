Logo
Ово су чекали сви Гробари: Огласио се Жељко Обрадовић

Извор:

Б92

17.12.2025

21:46

Коментари:

0
Ово су чекали сви Гробари: Огласио се Жељко Обрадовић

Прослављени српски тренер Жељко Обрадовић први пут је говорио о својој будућности откако је напустио Партизан.

Обрадовић је недавно поднио оставку на мјесто шефа стручног штаба црно-бијелих.

65d5e916a4eff taker karlson

Свијет

Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона

"Тренутно не размишљам ни о чему другом, осим о породици. До краја јуна нећу радити ни за један клуб. Током овог периода не намјеравам да разматрам никакав приједлог за сарадњу, без обзира одакле долази", рекао је Обрадовић за грчку телевизију "ЕРТ".

Своје разлоге одласка из Хумске образложио је убрзо по напуштању клуба.

Обрадовићева привремена замјена је Мирко Оцокољић, који тим води и на мечу са Виртусом.

Виктор Орбан и Роберт Фицо

Србија

Орбан и Фицо због Србије жестоко оплели по ЕУ

Обрадовић (65) је поред Партизана у клупској каријери тренирао Хувентуд, Реал, Бенетон, Панатинаикос и Фенербахче.

Он је у каријери освојио девет титула клупског шампиона Европе.

Жељко Обрадовић

КК Партизан

