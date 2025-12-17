Logo
Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги

Телеграф

17.12.2025

08:46

Фото: Screenshot/X/FCBbasket

Скоро савршено вече за Барселону у Евролиги употпунио је историјски тренутак младог српског кошаркаша Николе Кустурице, који је дебитовао за први тим каталонског клуба и постао најмлађи играч у историји Барсе који је наступио у елитном такмичењу.

Кустурица је у тренутку дебија имао 16 година, седам мјесеци и 17 дана, чиме је оборио досадашњи клупски рекорд који је држао Џејмс Ннаџи, који је први наступ у Евролиги уписао са 17 година, три мјесеца и 13 дана.

Занимљиво је да је Кустурица на евролигашки деби стигао у потпуно истој старосној доби у којој је некадашњи словеначки ас Лука Дончић дебитовао за Реал Мадрид у Евролиги, што овом подвигу даје додатну симболику.

Košarka, lopta

Кошарка

Србин са 16 година дебитовао у дресу Барселоне

Млади кошаркаш тако је уписао своје име у историју Барселоне, потврдивши велики потенцијал и наговјештај блиставе каријере која је тек пред њим.

Барселона је у Паризу добила истоимену екипу резултатом 85:69, а Кустурица је на терену провео 68 секунди. За то вријеме упутио је само један шут ка кошу и није погодио.

(Телеграф.рс)

