Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги

Извор:
Телеграф
17.12.2025
08:46
Коментари:0
Скоро савршено вече за Барселону у Евролиги употпунио је историјски тренутак младог српског кошаркаша Николе Кустурице, који је дебитовао за први тим каталонског клуба и постао најмлађи играч у историји Барсе који је наступио у елитном такмичењу.
Кустурица је у тренутку дебија имао 16 година, седам мјесеци и 17 дана, чиме је оборио досадашњи клупски рекорд који је држао Џејмс Ннаџи, који је први наступ у Евролиги уписао са 17 година, три мјесеца и 13 дана.
Занимљиво је да је Кустурица на евролигашки деби стигао у потпуно истој старосној доби у којој је некадашњи словеначки ас Лука Дончић дебитовао за Реал Мадрид у Евролиги, што овом подвигу даје додатну симболику.
Кошарка
Србин са 16 година дебитовао у дресу Барселоне
Млади кошаркаш тако је уписао своје име у историју Барселоне, потврдивши велики потенцијал и наговјештај блиставе каријере која је тек пред њим.
Барселона је у Паризу добила истоимену екипу резултатом 85:69, а Кустурица је на терену провео 68 секунди. За то вријеме упутио је само један шут ка кошу и није погодио.
Најновије
Најчитаније
12
15
12
08
12
00
11
45
11
44
Тренутно на програму