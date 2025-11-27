Logo
Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена

Извор:

Телеграф

27.11.2025

16:42

Коментари:

0
Кошаркаши Црвене звезде играју против Барселоне наредне недјеље у петак од 20 часова, а у тој утакмици имаће прилику да додатно побољшају скор и учврсте се у самом врху.

Екипа Саше Обрадовића има седам везаних побједа код куће, поред тога тријумфовали су против Фенербахчеа и Макабија из Тел Авива у гостима.

Барселона има скор од осам победа и пет пораза, а у Београд ће стићи ослабљена пошто неће играти Николас Лапровитола.

Каталонци на њега неће моћи да рачунају четири недјеље, па је постало извјесно да ће прескочити и дуел са Црвеном звездом у Београдској Арени.

Плејмејкер Барселоне је доживио повреду препоне. Није ово први пут да искусни организатор игре пропушта утакмице због истог проблема. Он је на почетку сезоне исто одсуствовао мјесец дана, али због повреде препоне лијеве ноге.

