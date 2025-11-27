Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

Извор:
Б92
27.11.2025
15:24
Кошаркашки клуб огласио се саопштењем након што је на ИО донета одлука да се не усвоји оставка Жељка Обрадовића.
У Партизану су једногласни у ставу да Обрадовић мора да настави са радом упркос резултатском посртању екипе.
Остаје питање, ипак, да ли ће се најтрофејнији европски тренер предомислити и вратити на клупу чиме би, на крају, обесмислио најновију одлуку управе клуба на челу са председником Остојом Мијаиловићем.
Сада је Жељко на потезу.
Партизаново саопштење у вези са овом крајње деликатном ситуацијом, преносимо у цјелости.
"У четвртак, 27. новембра је одржана хитна сједница Извршног одбора KK Партизан Моцарт Бет на тему новонастале ситуације у Клубу, након јучерашње, неопозиве оставке тренера првог тима, Жељка Обрадовића. Упркос томе, Извршни одбор је на предлог предсједника Остоје Мијаиловића једногласно донио одлуку се са оставком Жељка Обрадовића не сагласи и пружи му безрезервну подршку, са жељом да остане први тренер KK Партизан Моцарт Бет и повуче неопходне потезе који би донели бољитак у резултатима црно-бијелих. Након ове одлуке, клуб се обратио Жељку Обрадовићу и од њега тражио да своју оставку размотри још једном, од исте одустане и настави са радом", пише у објави KK Партизан.
Partizan Mozzart Bet protiv ostavke Željka Obradovića!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 27, 2025
🔗 https://t.co/uL4O0V3Hpw#KKPartizan pic.twitter.com/Y6Bxdumjp0
