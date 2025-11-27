Logo
Large banner

Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

Извор:

Б92

27.11.2025

15:24

Коментари:

0
Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Кошаркашки клуб огласио се саопштењем након што је на ИО донета одлука да се не усвоји оставка Жељка Обрадовића.

У Партизану су једногласни у ставу да Обрадовић мора да настави са радом упркос резултатском посртању екипе.

Остаје питање, ипак, да ли ће се најтрофејнији европски тренер предомислити и вратити на клупу чиме би, на крају, обесмислио најновију одлуку управе клуба на челу са председником Остојом Мијаиловићем.

Сада је Жељко на потезу.

Партизаново саопштење у вези са овом крајње деликатном ситуацијом, преносимо у цјелости.

"У четвртак, 27. новембра је одржана хитна сједница Извршног одбора KK Партизан Моцарт Бет на тему новонастале ситуације у Клубу, након јучерашње, неопозиве оставке тренера првог тима, Жељка Обрадовића. Упркос томе, Извршни одбор је на предлог предсједника Остоје Мијаиловића једногласно донио одлуку се са оставком Жељка Обрадовића не сагласи и пружи му безрезервну подршку, са жељом да остане први тренер KK Партизан Моцарт Бет и повуче неопходне потезе који би донели бољитак у резултатима црно-бијелих. Након ове одлуке, клуб се обратио Жељку Обрадовићу и од њега тражио да своју оставку размотри још једном, од исте одустане и настави са радом", пише у објави KK Партизан.

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

Кошарка

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

1 д

0
Партизан се емотивним снимком растао од Жељка Обрадовића

Кошарка

Партизан се емотивним снимком растао од Жељка Обрадовића

1 д

0
Покушевски: Није требало овако да се заврши

Кошарка

Покушевски: Није требало овако да се заврши

1 д

0
Жељко Обрадовић отишао као никада прије: За 34 године каријере ово му се није догодило

Кошарка

Жељко Обрадовић отишао као никада прије: За 34 године каријере ово му се није догодило

1 д

0

Више из рубрике

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

Кошарка

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

1 д

0
Партизан се емотивним снимком растао од Жељка Обрадовића

Кошарка

Партизан се емотивним снимком растао од Жељка Обрадовића

1 д

0
Звезда без милости у "братском дербију": Олимпијакос пао у Арени

Кошарка

Звезда без милости у "братском дербију": Олимпијакос пао у Арени

1 д

0
Покушевски: Није требало овако да се заврши

Кошарка

Покушевски: Није требало овако да се заврши

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner