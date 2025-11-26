Logo
Покушевски: Није требало овако да се заврши

26.11.2025

21:18

Покушевски: Није требало овако да се заврши

Неопозива оставка Жељка Обрадовића је оставила кошаркашки свијет у шоку, а сада се огласио и првотимац црно-бијелих Алексеј Покушевски

Покушевски је оставио поруку тренеру Обрадовићу путем друштвених мрежа и на емотиван начин се растао од њега.

"Хвала на свему, није требало овако да се заврши. Ти си Партизан!", написао је Покушевски на Инстаграм "причи".

Подсјетимо, послије пораза од Панатинаикоса у Атини скор црно-бијелих у елити је 4-9. Управо тај неуспјех је био кап која је прелила чашу и натерала најтрофејнијег европског тренера да се повуче са клупе "парног ваљка".

Обрадовић је у свом другом мандату у Партизану освојио два трофеја АБА лиге, довео клуб на корак до Ф4, а црно-бијели су прошле сезоне подигли пехар и у Суперлиги Србије.

Коментари (0)
