Жељко Обрадовић се обратио навијачима: Имао сам жељу и циљ

Извор:
АТВ
26.11.2025
18:23
Коментари:0
Жељко Обрадовић се обратио писмом навијачима Партизана у ком је навео да подноси неопозиву оставку на мјесто шефа стручног штаба КК Партизан.
"Поштовани навијачи Партизана,
Прије четири и по године сам се вратио у мој вољени клуб и кренуо заједно са вама да живим најљепши сан. Имао сам жељу и циљ да наш Партизан поново послије 10 година постане дио Евролиге, успјели смо сви заједно у томе.
Утакмице нашег вољеног клуба су постале нешто више од кошарке, захваљујући вама који сте најзаслужнији за то. На жалост, дошао је тренутак када сам морао да преузмем одговорност за све лоше ствари које су се десиле ове сезоне и поднесем неопозиву оставку.
Желим да се захвалим свим људима који су помагали наш клуб све ове године, предсједнику клуба и свим члановима Управног одбора, свим људима из радне заједнице клуба, као и свим спонзорима.
Веома сам захвалан свим играчима који су били са нама у ове четири и по године, члановима мог стручног штаба (много пута сам истицао, најбољи који сам имао) и наравно велика захвалност свим навијачима Партизана!
Хвала вам за безрезервну подршку, поштовање и љубав коју сте ми давали свих ових година у свакој прилици!
Увијек један од вас, вјечно захвалан!", навео је Обрадовић.
