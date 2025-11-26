Logo
Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

26.11.2025

15:57

Легендарни кошаркашки тренер Жељко Обрадовић поднио је данас оставку на мјесто тренера београдског Партизана, пише Моцартспорт.

Како је објавио овај портал, Обрадовић сматра да је вријеме за промјену на клупи црно-бијелих и поднио је оставку на мјесто шефа стручног штаба.

Иако је јасно да ће навијачи стати иза Обрадовића, остаје да се види какву ће одлуку да донесе Управни одбор КК Партизан, који је сада на потезу.

Партизан у посљедње вријеме изгледа лоше на паркету, а синоћ је у Атини доживио тежак пораз од Панатинаикоса од 91:69. Раније је савладао Студентски центар, али и прије тога је екипа везала два пораза од Асвела и Фенербахчеа.

