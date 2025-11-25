На помолу нови европски гигант – долазе звучна имена

25.11.2025
Кошаркашки клуб ПАОК налази се пред великом промјеном, јер је Аристотелис Мистакидис практично постигао договор о куповини клуба, а једна од првих мета је Џејмс Нанели.
У Солуну се очекује и званична потврда – можда већ током уторка – чиме би почела нова, амбициозна ера ПАОК-а под вођством Мистакидиса, грчко-британског милијардера.
Долазак Мистакидиса доноси и потпуно нову визију у спортском сектору. План је да се тим поново изгради на стабилним основама, формира конкурентан ростер и врати клуб међу најзначајније факторе грчке кошарке. Упркос изазовима посљедњих дана, људи блиски Мистакидису већ раде пуном паром, а на столу су озбиљна и звучна имена.
Највећу пажњу привлачи могући долазак американца Кема Редиша, некадашњег НБА играча који је наступао за Атланту, Њујорк, Портланд и Лос Анђелес Лејкерсе. Тренутно је у литванском Шиаулиаију, али ПАОК је у одмаклој фази преговора и вјерује да би Редиш могао да постане централна фигура новог пројекта.
Поред њега, у фокус је ушао и литвански центар Артурас Гудаитис, добро познат из периода играња за Панатинаикос, Милано и Зенит. Садашњи члан Ритаса би својим искуством, скоком и физичком снагом био огромно појачање под кошем, а разговори између двије стране већ су одмакли.
Нова управа разматра и домаће опције, па се тако озбиљно прати ситуација са Никосом Чугазом, једним од најталентованијих грчких кошаркаша своје генерације. ПАОК би волио да га поврати у домаћи шампионат и укључи у дугорочни пројекат.
Ипак, најзвучније име које се спомиње у Солуну свакако је Џејмс Нанали. Бивши играч Партизана, Фенербахчеа, Макабија и Милана и даље постиже озбиљне бројке, а иако има 35 година, и даље се сматра играчем врхунског квалитета. Тренутно игра у Кини, а долазак кошаркаша таквог ранга био би огромна порука амбиције ПАОК-а.
Ако се макар дио ових трансфера оствари, црно-бијели из Солуна могли би врло брзо да пређу са борбе за опстанак на борбу за врх. Нова ера ПАОК-а тиме би почела најјаче могуће – великим улагањима, звучним играчима и јасном намјером да клуб коначно стане раме уз раме са најбољима у Грчкој, Олимпијакосом и Панатинаикосом, преноси б92.
