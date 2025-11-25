Logo
Драма због сњешка: Пријетила дјеци, па чак и запуцала

Извор:

Индекс

25.11.2025

14:42

Коментари:

0
Драма због сњешка: Пријетила дјеци, па чак и запуцала

Педесеттрогодишњој жени из Сиска одређен је истражни затвор након што је пријетила дјеци и пуцала из гасног пиштоља, наводно зато што су срушила сњешка којег је направила, јављају хрватски медији.

Општинско државно тужилаштво у Сиску испитало је 53-годишњакињу због сумње да је починила кривично дјело пријетње, објавио је ДОРХ.

Лувр

Свијет

Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

Сумња се да је у петак, 21. новембра, упутила озбиљне пријетње убиством дјеци рођеној 2011. и 2012. године, с намјером да их застраши.

Док су се дјеца удаљавала, осумњичена је из гасног пиштоља испалила три хица у ваздух. Према наводима тужилаштва, њене ријечи и поступци код дјеце су изазвали страх за властити живот и сигурност.

Након испитивања, државно тужилаштво је предложило одређивање истражног затвора, а судија истраге Жупанијског суда у Сиску приједлог је прихватио. Истражни затвор одређен је због опасности да би осумњичена могла утицати на свједоке или поновити кривично дјело.

natasa bekvalac

Сцена

Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим

"Индекс" незванично преноси да је повод инцидента наводно био сњешко – дјеца су, према тим информацијама, срушила сњешка којег је жена направила, након чега је услиједила бурна реакција и пријетње.

У склопу криминалистичког истраживања, по налогу суда, полиција је претражила кућу и друге просторије које 53-годишњакиња користи. Том приликом пронађен је и од ње одузет пријављени гасни пиштољ и 29 комада муниције.

Таг:

prijetnje

Коментари (0)
