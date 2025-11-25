Драма због сњешка: Пријетила дјеци, па чак и запуцала

Извор:
Индекс
25.11.2025
14:42
Коментари:0
Педесеттрогодишњој жени из Сиска одређен је истражни затвор након што је пријетила дјеци и пуцала из гасног пиштоља, наводно зато што су срушила сњешка којег је направила, јављају хрватски медији.
Општинско државно тужилаштво у Сиску испитало је 53-годишњакињу због сумње да је починила кривично дјело пријетње, објавио је ДОРХ.
Свијет
Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру
Сумња се да је у петак, 21. новембра, упутила озбиљне пријетње убиством дјеци рођеној 2011. и 2012. године, с намјером да их застраши.
Док су се дјеца удаљавала, осумњичена је из гасног пиштоља испалила три хица у ваздух. Према наводима тужилаштва, њене ријечи и поступци код дјеце су изазвали страх за властити живот и сигурност.
Након испитивања, државно тужилаштво је предложило одређивање истражног затвора, а судија истраге Жупанијског суда у Сиску приједлог је прихватио. Истражни затвор одређен је због опасности да би осумњичена могла утицати на свједоке или поновити кривично дјело.
Сцена
Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим
"Индекс" незванично преноси да је повод инцидента наводно био сњешко – дјеца су, према тим информацијама, срушила сњешка којег је жена направила, након чега је услиједила бурна реакција и пријетње.
У склопу криминалистичког истраживања, по налогу суда, полиција је претражила кућу и друге просторије које 53-годишњакиња користи. Том приликом пронађен је и од ње одузет пријављени гасни пиштољ и 29 комада муниције.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму