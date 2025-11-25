Logo
"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

Извор:

Телеграф

25.11.2025

16:12

Фото: Инстаграм / bojantomovic1982

Пјевач Бојан Томовић, који се годинама бори са биполарним поремећајем, данас, 25. новембра, прославља свој 43. рођендан, али овог пута у специјалној болници.

Пјевачу су доктори и сестре психијатријске установе приредили изненађење, а он се сада огласио за Телеграф, те је открио да му је дан му је започео терапијом.

Бојан Томовић на лијечењу
Бојан Томовић на лијечењу

- Хвала свима на лијепим честиткама. Ја данас свој 43. рођендан славим у лудници, и то на електрошоковима. Зар то није романтично? - рекао је Бојан Томовић за Телеграф.

Подсјетимо, недавно се Бојану Томовићу психичко стање нагло погоршало, он је умислио да је његова стрина.

Како је екипа Телеграфа сазнала од извора блиског пјевачу, Бојан Томовић је по цијели дан ходао по стану и говорио: "Јао Милоје, нек сам грешна".

- Бојан је морао хитно на психијатрију, баш му се погоршало стање. Он мисли сада да је његова стрина и стално дозива стрица Миливоја и говори: "Нека сам грешна" - рекао је извор за Телеграф.

Таг:

Bojan Tomović

