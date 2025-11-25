Logo
Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим

Блиц

25.11.2025

14:34

Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим

Као и сваке године, Наташа Беквалац ће и овога пута новогодишњу ноћ провести радно.

Она је сада проговорила о наступима, али и колегама.

Лидија Вукићевић

На самом почетку Наташа је добила задатак да бира кога би у поноћ пољубила од колега Александру Пријовић, Здравка Чолића или Ацу Пејовића који ће наступити у Црној Гори током новогодишњих празника.

"Прво бих пољубила Чолу, па онда Пејовића, а завршила бих са Пријом", рекла је у свом маниру, кроз смијех Наташа која ће 30. децембра наступити у Бару, а у најлуђој ноћи забављаће публику у Бањалуци.

Познато је да је Хана већ почела са друштвом да долази на мамине наступе, а Наташа је сада открила гдје ће насљеднице прославити Нову годину.

"Хана је изразила жељу да Нову годину проведе са мном, с обзиром на то да тада има распуст. Катју не бих излагала таквим напорима, па ће она бити са мојим родитељима у Новом Саду. Размишљам чак да и Хани откажем, јер када радим волим да се потпуно фокусирам на посао, а када је она ту, то ми зна да одмогне", рекла је Ната.

Наташа је рекла да за наредну годину има доста жеља.

"Имам много лијепих жеља за наредну годину. Намјерно кажем жеља, умјесто планова. Не бих да причам о томе, учим да ћутим, јер када превише причаш о нечему, људи знају то да покваре. Зато сам одлучила да само радим и пружам", поручила је пјевачица, преноси "Блиц".

Nataša Bekvalac

Бањалука

