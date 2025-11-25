Logo
Ево када нас поново очекује снијег

АТВ

25.11.2025

14:13

Ево када нас поново очекује снијег
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује претежно облачно вријеме са сунчаним интервалима, а послије подне мјестимично су могући киша, сусњежица и снијег.

У послијеподневним и вечерњим часовима услиједиће наоблачење од југа, почеће да пада киша, а понегдје на западу очекују се јаче падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Лондон-експлозија-пожар-25112025

Свијет

Након експлозије услиједио хорор: 150 ватрогасаца покушава да угаси пожар

У вишим предјелима киша ће прелазити у сусњежицу и снијег, док ће на сјеверу остати суво и хладније.

Јутарња температура ваздуха биће од један до пет, на југу до седам, у вишим предјелима од минус један, а дневна од пет до 11, на југу до 13, у вишим предјелима од три степена Целзијусова.

Дуваће слаб вјетар, сјеверног смјера, а у Херцеговини југо прије подне.

Удес, Бањалука

Хроника

Удес у Бањалуци: Сударили се аутомобил и комби

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је претежно облачно вријеме, у западним подручјима и у Херцеговини пада киша, а на планинама снијег.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница нула, Чемерно шест, Соколац и Хан Пијесак осам, Фоча, Гацко, Калиновик и Србац девет, Ливно 10, Нови Град 11, Вишеград, Кнежево, и Шипово 12, Дрвар и Сарајево 13, Бијељина, Билећа, Мркоњић Град, Бугојно, Јајце, Мостар и Зеница 14, Добој и Требиње 15, Сребреница и Тузла 16, Приједор, Бањалука, Зворник и Сански Мост 17 степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

