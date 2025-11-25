Logo
Након експлозије услиједио хорор: 150 ватрогасаца покушава да угаси пожар

25.11.2025

14:10

Велики пожар у Лондону након експлозије
Око 150 ватрогасаца је реаговало на велики пожар у складишту у западном Лондону.

Лондонска ватрогасна бригада (ЛВБ) послала је 25 ватрогасних возила на мјесто инцидента у Бриџ Роуд, Саутхол. Узрок пожара још није познат.

Ватрогасна служба је у саопштењу додала: „Пожар се налази у двоспратној згради која се састоји од складишта и малопродајног простора.

На снимцима који круже друштвеним мрежама чује се звук који подсјећа на експлозију и види се стуб густог дима који се диже високо у небо.

„Око три четвртине објекта тренутно гори. Три окретне мердевине Бригаде су распоређене на лице мјеста, што омогућава екипама да се боре са пожаром са висине.

Лига за гашење пожара савјетовала је становницима тог подручја да држе врата и прозоре затворене „због велике количине дима коју је инцидент произвео“.

Лига за гашење пожара је саопштила да ће саобраћај у том подручју „такође бити погођен“.

Први извјештаји о пожару примљени су у 8:55, додала је Лига за гашење пожара.

Службеници бригаде за контролу пожара примили су око 60 позива у вези са пожаром.

„Ово ће бити дуготрајан инцидент, а екипе ће спроводити операције гашења пожара током цијелог дана“, саопштила је бригада у објави на X.

Према писању Дејли Мејла, око 150 ватрогасаца је укључено у акцију гашења пожара.

