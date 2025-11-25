Након експлозије услиједио хорор: 150 ватрогасаца покушава да угаси пожар

Извор:
Курир
25.11.2025
14:10
Око 150 ватрогасаца је реаговало на велики пожар у складишту у западном Лондону.
Лондонска ватрогасна бригада (ЛВБ) послала је 25 ватрогасних возила на мјесто инцидента у Бриџ Роуд, Саутхол. Узрок пожара још није познат.
Ватрогасна служба је у саопштењу додала: „Пожар се налази у двоспратној згради која се састоји од складишта и малопродајног простора.
BREAKING: About 100 firefighters are tackling a fire which has broken out at a warehouse in Southall, west London, UK. pic.twitter.com/zgT5SR6FHn— World Source News (@Worldsource24) November 25, 2025
На снимцима који круже друштвеним мрежама чује се звук који подсјећа на експлозију и види се стуб густог дима који се диже високо у небо.
„Око три четвртине објекта тренутно гори. Три окретне мердевине Бригаде су распоређене на лице мјеста, што омогућава екипама да се боре са пожаром са висине.
Лига за гашење пожара савјетовала је становницима тог подручја да држе врата и прозоре затворене „због велике количине дима коју је инцидент произвео“.
As per @grok— ZeroPointEnergy (@LittleLight369) November 25, 2025
### Latest Updates on Southall Warehouse Fire (November 25, 2025)
As of midday on Tuesday, November 25, 2025, a major industrial fire continues to rage at a two-storey warehouse and retail space on Bridge Road in Southall, West London (Middlesex Business Park). The… https://t.co/vHjLtsoooX
Лига за гашење пожара је саопштила да ће саобраћај у том подручју „такође бити погођен“.
Први извјештаји о пожару примљени су у 8:55, додала је Лига за гашење пожара.
Службеници бригаде за контролу пожара примили су око 60 позива у вези са пожаром.
„Ово ће бити дуготрајан инцидент, а екипе ће спроводити операције гашења пожара током цијелог дана“, саопштила је бригада у објави на X.
November 25, 2025
Према писању Дејли Мејла, око 150 ватрогасаца је укључено у акцију гашења пожара.
