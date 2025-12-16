Појавио се нови сој вируса, доктори упозоравају шта би требало урадити

Извор:
н1инфо.ба
16.12.2025
14:53
Коментари:0
Сезона грипе је у пуном јеку, а нови сој вируса појавио се као главна пријетња широм свијета.
Варијанта грипе А, позната као Х3Н2 или “подврста К”, идентификована је као кривац за пораст броја случајева на глобалном нивоу, укључујући рекордне бројеве хоспитализација у Великој Британији и САД-у.
Стручњаци упозоравају да би ова зима могла донијети једну од најтежих сезона грипе у посљедњим деценијама.
Здравље
Вирус грипа се модификовао, и овог пута – напао раније, највише младе и радно активне
Овај сој је еволуирао током љета, развијајући седам нових мутација које му омогућавају да дјелимично избјегне имунитет стечен претходним инфекцијама или вакцинацијом. Будући да су се те промјене догодиле након што је Свјетска здравствена организација већ одлучила о саставу овогодишње вакцине, она није савршено усклађена с вирусом који тренутно циркулише.
Др. Неил Маниар, професор јавног здравља, описао је ситуацију као “савршену олују“, с обзиром на ниске стопе вакцинације и агресивност самог вируса.
Симптоми ове варијанте слични су сезонској грипи, али могу бити интензивнији. Они се развијају веома брзо и укључују:
Високу температуру и грозницу.
Јак кашаљ, бол у грлу и цурење носа.
Екстремни умор и болове у тијелу.
Код неких пацијената могући су повраћање и дијареја.
Иако већина људи грипу преболи код куће уз одмор и течност, одређене групе су под високим ризиком од компликација. То су дјеца млађа од пет година, одрасли старији од 65 година, труднице и особе с хроничним болестима попут астме, дијабетеса и срчаних обољења.
Упркос томе што вакцина није савршена, стручњаци и даље снажно препоручују вакцинацију јер она значајно смањује ризик од тешких облика болести и хоспитализације.
Др Крис Смит савјетује “златни стандард” дијагнозе: Ако се осјећате толико лоше да не бисте устали из кревета ни да узмете новац с улице, вјероватно имате грипу и требате остати код куће. Изолација, редовно прање руку и избјегавање гужви кључни су за спречавање ширења заразе, преноси Н1.
Здравље
1 седм0
Свијет
3 седм0
Здравље
2 мј0
Кошарка
3 мј0
Здравље
1 ч0
Здравље
16 ч0
Здравље
19 ч0
Здравље
22 ч0
Најновије
Најчитаније
15
36
15
32
15
28
15
25
15
24
Тренутно на програму