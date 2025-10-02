Комарци шире три опасна вируса, научници у паници

Извор:
Б92
02.10.2025
10:14
Коментари:0
Научници су издали хитно упозорење након што су у Британији први пут откривени комарци способни да шире три смртоносне тропске болести.
Агенција за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства (УКХСА) открила је јаја која припадају и египатском комарцу и тиграстом комарцу.
Република Српска
Додик на састанку Међународног клуба ''Валдај''
Забрињавајуће је то што ове врсте могу да преносе болести, укључујући денга грозницу, чикунгуњ вирус и Зика вирусе.
Након петогодишње кампање праћења, УКХСА је први пут пронашла јаја египатских комараца у складишту терета у близини аеродрома Хитроу 2023. године.
Сљедеће године, јаја тиграстих комараца пронађена су у близини бензинске пумпе на аутопуту М20.
Тренутно, докази указују на то да су ови инциденти били ограничени упади и да ни тиграсти комарац ни египатски комарац нису насељени у Великој Британији.
Међутим, стручњаци су забринути да загријавање климе и све блаже зиме значе да је Велика Британија сада у опасности од насељавања ових инвазивних врста.
Друштво
Постоји ризик од повреда: БиХ под упозорењем
Др Сирил Каминаде, стручњак за ширење инвазивних комараца са Универзитета у Ливерпулу, рекао је за Дејли мејл: "Присуство ових врста је упозорење за будућност, јер ће услови климатских промјена постајати све погоднији за обје врсте у Великој Британији."
Египатски комарац и тиграсти комарац су некада били ограничени на суптропске регионе Африке и Азије.
Међутим, штеточине које преносе болести сада су се прошириле ван своје матичне територије, а тиграсти комарци су успоставили популације у јужној и централној Европи.
Између 2020. и 2025. године, истраживачи из УКХСА инсталирали су специјализоване замке за инсекте у морским лукама, аеродромима и транспортним чвориштима на аутопутевима широм земље.
На двије локације гдје су пронађена јаја, УКХСА је спровела појачане локалне мјере надзора и контроле, као што је сарадња са власником земљишта ради уклањања подручја гдје би се комарци могли размножавати.
Србија
Познато одакле су стигле дојаве о бомбама у школама
Након ових мјера, током цијелог периода праћења нису пронађени нови примјерци инвазивне врсте.
Главни аутор студије, др Колин Џонстон, каже да ово сугерише да су то били "изоловани упади".
Исто тако, тренутно нема доказа који би указивали на то да било која врста успоставља популацију у Великој Британији.
Професорка Хедер Фергусон, екологиња за заразне болести са Универзитета у Глазгову, изјавила је за Дејли мејл: "Откривање тиграстког комарца у Великој Британији је значајно и важно за праћење, али можда није од непосредног значаја за јавно здравље."
"Врста комараца је присутна у неколико сусједних европских земаља и брзо се шири у многе дијелове свијета током посљедњих неколико деценија. Из те перспективе, није велико изненађење што се повремено открива у јужној Енглеској", истакла је.
Регион
И у Хрватској снијег на планинама, на Јадрану бура
Ова изолована открића су вјероватно посљедица неколико комараца који су пренијети аутомобилима или теретним летовима из земаља попут Њемачке, Француске, Италије и Шпаније.
С обзиром на то да се египатски комарац још није настанио у европским земљама топлијим од Велике Британије, професор Фергусон предвиђа да постоји "готово нула одсто шансе" да се ова врста настани у Британији под тренутним условима.
Поред тога, иако тиграсти комарац и египатски комарац представљају смртоносну забринутост за јавно здравље у својим изворним подручјима, мало је вјероватно да ће се показати толико опасним у Великој Британији.
Професор Фергусон каже: "Није само присуство комараца потребно да би се ове болести пренијеле - температуре такође морају бити довољно високе да би ови вируси могли да преживе и размноже се у комарцима."
Кошарка
Шок: Алексу Аврамовића чека дуга пауза
"На тренутним температурама у Великој Британији, вирус попут денге вјероватно неће моћи да се преноси", додаје.
Недавни лабораторијски докази указују да је за ширење денга грознице потребна континуирана температура изнад 28-30°Ц током неколико недјеља.
То значи да присуство ових комараца није толико забрињавајуће колико се на први поглед чини.
Међутим, стручњаци су све више забринути да ће промјенљива клима у Великој Британији повећати ризик од ширења смртоносних вируса од стране ових комараца.
Др Клер Строуд, стручњакиња за биологију комараца са Универзитета Еџ Хил, изјавила је за Дејли мејл: "Климатске промјене би у будућности могле довести до услова који би омогућили инвазивним комарцима врсте Аедес да преживе у британској клими."
Сцена
Огласио се Југослав Карић након тврдњи да је отац дјетета Милице Тодоровић
"Растуће температуре, укључујући блаже зиме и промјене у падавинама, могле би да створе повољне услове за њих", истиче.
Истраживање које је спровео др Каминаде сугерише да би тиграсти комарци могли бити активни током љетних мјесеци у Лондону и југоистоку Енглеске у року од 50 година.
Подручје ријеке Темзе и Кент би били први погођени, али комарци би се могли проширити по великом дијелу Енглеске до краја 21. вијека ако се климатске промјене не смање.
Египатски комарци би такође могли постати активни у Лондону током љета, али имају мање шансе да презиме у Великој Британији.
Свијет
Тијело бебе сакрила у ормар, па отишла по храну: Цимерке затекле језив призор у соби
Ако би се комарци населили у довољно великом броју и температуре постале довољно високе да вируси преживе и размноже се, то би могло довести до озбиљних проблема јавног здравља.
Др Строуд додаје: "Не ради се о ризику од пандемије, већ о потенцијалним локализованим епидемијама у будућности."
Здравље
1 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
14 ч0
Здравље
19 ч0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
47
10
46
10
41
10
35
Тренутно на програму