Стручњаци дијеле четири симптома који би могли бити рани знакови рака дебелог цријева

Рак дебелог цријева је један од најчешћих типова рака на свијету, а благовремено откривање првих симптома може значајно побољшати исходе лијечења. Стручњаци истичу да рано препознавање знакова увелико повећава шансе за преживљавање и бољи квалитет живота обољелих.
Др Бен, познат на друштвеним мрежама преко свог профила Медицина y Менте , упозорио је на четири рана симптома на које људи треба да обрате пажњу. Како је истакао, многи од њих се примећују тек током или након одласка у тоалет. У свом ТикТок видеу је рекао: „Било који од ових знакова може бити аларм. Ваше тијело вам можда говори да нешто није у реду. Идите код љекара како би вам могли рећи шта је сљедећи корак.“
Симптоми које љекар помиње укључују:
крв у столици
промјене у пражњењу цријева (на примјер, ако особа има затвор и изненада развије дијареју)
значајан губитак тежине без очигледног разлога
изражен умор без објашњења.
Поред ових знакова, љекари из разних здравствених служби наводе и друге могуће симптоме: крварење из ануса, осјећај да особа мора да дефецира иако је управо била у тоалету, бол у стомаку, квржице или надимање у стомаку и отежано дисање. Стручњаци упозоравају да иако ови симптоми не морају нужно да значе рак, важно је консултовати љекара како би се утврдио прави узрок, пише Дејли експрес .
Национална здравствена служба (НХС) такође наглашава да су програми скрининга изузетно важни јер могу открити рак прије него што се појаве симптоми. Такви тестови су доступни старијим особама, али љекари препоручују да свако ко примјети било какве промјене у пражњењу цријева или необичне симптоме не би требало да одлаже преглед.
