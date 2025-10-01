Logo

Стручњаци дијеле четири симптома који би могли бити рани знакови рака дебелог цријева

01.10.2025

15:31

Коментари:

0
Ilustracija: Stomak, bolovi
Фото: Pixabay

Рак дебелог цријева је један од најчешћих типова рака на свијету, а благовремено откривање првих симптома може значајно побољшати исходе лијечења. Стручњаци истичу да рано препознавање знакова увелико повећава шансе за преживљавање и бољи квалитет живота обољелих.

Др Бен, познат на друштвеним мрежама преко свог профила Медицина y Менте , упозорио је на четири рана симптома на које људи треба да обрате пажњу. Како је истакао, многи од њих се примећују тек током или након одласка у тоалет. У свом ТикТок видеу је рекао: „Било који од ових знакова може бити аларм. Ваше тијело вам можда говори да нешто није у реду. Идите код љекара како би вам могли рећи шта је сљедећи корак.“

Симптоми које љекар помиње укључују:

крв у столици

промјене у пражњењу цријева (на примјер, ако особа има затвор и изненада развије дијареју)

значајан губитак тежине без очигледног разлога

изражен умор без објашњења.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

Поред ових знакова, љекари из разних здравствених служби наводе и друге могуће симптоме: крварење из ануса, осјећај да особа мора да дефецира иако је управо била у тоалету, бол у стомаку, квржице или надимање у стомаку и отежано дисање. Стручњаци упозоравају да иако ови симптоми не морају нужно да значе рак, важно је консултовати љекара како би се утврдио прави узрок, пише Дејли експрес .

@medicinaymenteoficial Cómo saber si tienes CÁNCER de COLON? #cancerdecolon #cancer #medicina #cuidatusalud #doctor ♬ sonido original - Doctor Ben

Национална здравствена служба (НХС) такође наглашава да су програми скрининга изузетно важни јер могу открити рак прије него што се појаве симптоми. Такви тестови су доступни старијим особама, али љекари препоручују да свако ко примјети било какве промјене у пражњењу цријева или необичне симптоме не би требало да одлаже преглед.

Подијели:

Тагови:

rak

karcinom debelog crijeva

debelo crijevo

ljekari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

Република Српска

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

3 ч

0
Акција Вранглер

Хроника

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

4 ч

0
У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

БиХ

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

4 ч

0
Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Република Српска

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

4 ч

0

Више из рубрике

Наука доказала да супа има противупална својства

Здравље

Наука доказала да супа има противупална својства

3 ч

0
Ове јесење намирнице чувају здравље срца

Здравље

Ове јесење намирнице чувају здравље срца

4 ч

0
Ове четири болести убију највише људи у БиХ

Здравље

Ове четири болести убију највише људи у БиХ

7 ч

0
Да ли је чаша пива дневно корисна за здравље?

Здравље

Да ли је чаша пива дневно корисна за здравље?

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

18

43

Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

18

31

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

18

28

Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

18

27

Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner